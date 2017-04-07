自由廣場》全民伸脖子看司改的刀

◎ 莊勝榮

司改會議至今已開了一個多月，有人批評非法律人過半，疏忽司法像醫療一樣04極具專業性。叫一群沒有法律背景的人參與司改，只不過是一場政治大戲，選舉大拜拜，根本是玩假的。

司改會議的結論，會等於確定的版本嗎？立法委員已經放話，為何司改會議不跟立委溝通需要修法、立法的議案？立法院不可能照單全收司改結論！司改會議還沒有結論，已經看到立法院與司法院、法務部的刀光劍影。沒有一個立委參與的司改，真叫人捏了一把冷汗。不管司改玩真的或玩假的，或是一場政治大拜拜，有人拿香，有人折香，有人膜拜，有人拒拜。看不到的刀光劍影，才是司改的最大障礙。

為了減少法官負荷及因應不同類型的複雜紛爭，司改會議決議，擬由大學法律系老師當兼職法官，姑且不論「論件計酬」薪水多少，不修改法官法行得通嗎？不修改憲法第八十一條法官終身保障的規定，「兼職法官」要擺在哪裡？一場沒有立委參與的司改，叫一些法律人及一群非法律人舉舉手、動動手，就要叫立委也舉舉手，有那麼容易嗎？他（她）們又不是吃素的，也非法務部或司法院的養子女，要他們照單半收都很難，遑論照單全收了。將來在立法院修法時，如果變成是三折四扣的修法、立法，「司法改革」響亮的四個字，在這種不見刀不見血的刀光劍影下，誰是躺在這四個字下面、屍體橫陳的受害者？答案是全民！

主張陪審制的人與主張參審制者，爭鋒相對，誰也不服誰，各舉自己制度的優點及對方主張制度的缺點，大戰數十回合。看似利弊參半，不分勝負，但他（她）們從來沒有冷靜下來，停止無形刀光劍影的格鬥，去拜託立委開闢一個「修憲戰場」，兩方人馬在該戰場較勁一番，也讓立委參與討論，究竟我國適合採參審制或陪審制？確立後，修憲往此方向邁進才是正道。不思此途，兩方人馬仍然刀光劍影，不修憲等於耍空拳—無用。

（作者為律師）