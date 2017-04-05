社論》年金改革 保護國家未來的主人

年金改革，從年改會、行政院、考試院到立法院，終將進入另一階段。而反改革者也揚言，抗爭將由埋鍋造飯進階到遍地藍波。年金改革照理說水到渠成，但小英政府治絲益棼，成為拖垮民調的原因之一，搞到今天的局面，令人匪夷所思。選民支持民進黨完全執政，就是要把動搖國本的不義年金制度徹底翻修，去年大選結束後軍公教也都有年金合理化的心理準備。詎料，小英政府任由蛋頭學者化簡為繁，把反改革者拉來委員會、公聽會「社會對話」，反改革者遂獲鬧場舞台。

反改革者，心知年金合理化勢不可擋，先以「反污名、要尊嚴」為由，捍衛現有退撫待遇。後來，事態愈加明顯，他們其實心存「能撈就撈，能混就混，大家一起拖垮政府」，本質上就是捍衛自己的既得利益，不顧國家破產，不惜債留子孫。而那些既得利益，乃是威權時代，黨國高層為了鞏固權位，給予附隨人員的酬庸，以作為效忠黨國的示範。可以說，反改革者喋喋不休的信賴保護原則，雇主不是「頭家」，而是踩在「頭家」頭上的「黨國」。

反改革者自稱對國家有貢獻，其實其中不少恰好是威權統治者的幫兇，所謂的「公務員不是普通人」，一語道盡這層詭異關係。他們未曾真正同情從二二八到白色恐怖的受害者，至今恐怕也仍然認為從黨外以來的民主運動是「顛覆」他們認同的「黨國」。回顧歷史，他們的角色是「忠黨」多過「愛國」，也因此他們當中拒絕民主洗禮者，很自然地習於在國民黨的圈子裡取暖，甚至到中國四海同心。許多反改革者，把當年的「忠黨」上綱為「愛國」，如今卻曖昧認同當年的「敵國」，未免太低估更多民眾的智慧了。

值得慶幸的是，將近一年來，冷眼旁觀的民眾，不為反改革者所動。大家一起走過歷史，難道會不知道反改革者扮演過甚麼角色嗎？他們的言行，彷彿不僅要拖垮政府也要拖垮國家。近來又有一種以退為進的論調：年金改革確實不得不改，但不贊同用搞階級對立的方式處理。說穿了，還是反對年金改革。此論完全搞錯了，年金改革不是階級問題，而是事關轉型正義、世代正義。如果說有「階級」存在，那也不過是少數人企圖延續「黨國酬庸」的利益組合，其所流露的則是「黨國附隨」高人一等的優越感。

太陽花學運廿二人獲判無罪，關鍵在於參與者是基於關切公共利益，抗議行動所造成的危害，小於訴求目的所帶來的利益。準此，反年金改革的種種論調與行動，正好凸顯相反的價值導向。他們是為了個人利益不是公共利益，他們的訴求只會讓國家繼續受害。反年金改革，不是公民不服從，而是「黨國附隨」不服從公民價值，想在民主台灣保留一個「黨國租界」，以供那些黨國的「八旗子弟」悠哉悠哉過生活，受到危害的則是大多數的「台灣子弟」。「減下來到三、四萬塊，絕對沒有辦法旅遊」的人，到底是國家對不起他們，還是社會應該鄙夷他們？

國家的願景在未來，資源應該優先配置於發展經濟、扶助中青年、養育兒少，再加上必要的老年照護、社會福利，沒有理由浪擲公帑供少數人遊山玩水。退休的三萬二一六○起跳，生產納稅的青年勞工平均月薪不到三萬，反改革者猶嫌不足；年金改革隨他們起舞，國力不走向衰敗才怪。年金是照顧，不是享福。反改革者多年來養尊處優，不是靠自己的打拚卻是靠預支下一代的幸福，正好加劇了全球化下台灣經濟連結中國所惡化的貧富差距擴大、社會流動僵化。當前台灣充滿轉型正義的氣氛，當然不容如此不合理的養尊處優。切記，公平正義的價值也許有點抽象，但其社會動能與顛覆力道，絕對足以淹沒「八百壯士」的負隅頑抗。