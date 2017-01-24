社論》政治家必知的兩件事

年金改革國是會議，已經在週日閉幕，這項諮詢性質的討論結束後，即日起已經進入修法進度，正由考試院（公務員部分）與行政院（軍人、教師與勞工部分）分別提出政府版的具體條文草案，送到立法院去審議，由朝野政黨真正在議事殿堂展開年金改革的實現工程。從去年五二○至今，此一牽涉明確利害關係人的退休制度改造過程，其實是個很好的執政教材，它至少告訴了我們兩件事，一個是行事遇到阻力時，必須分辨什麼是虛、什麼才是實的重要；第二是務必搞清楚：問題的本質是什麼？

年金改革這個個案的經驗，可以適用在任何政策的推行上，因此可以視為是改革的通案。尤其，年金改革在四年前功虧一簣的前車之鑑，歷歷在目；今年新政府接手重整、再度叩關，也已擺明勢在必行的決心，那麼就一定要透澈明瞭前朝究竟錯在哪裡？才能避免重蹈覆轍。

因為，過去的挫敗，絕對是構成國民黨全面下台的關鍵因素之一。同時，根據統計，馬政府在二○一三年要推動年金改革時，當時潛藏負債為十四兆九○五二億元，現在已經增加為十七兆五九二三億元，換言之是以每年六七一八億元的可怕速度在成長。這說明國民黨原本充分掌握了改革的先機，但是現在不僅自己淪為被改革的對象，事實顯示，由於時機的貽誤，導致今天的改革幅度不得不因此加劇，否則難以彌補日益擴大的財務缺口，連帶也拖累軍公教人員等該黨的傳統支持者因此衝擊更深，已證明是個多輸之局。

有關這次年金改革過程告訴我們的第一件事，隨著年金討論的接近尾聲，最近媒體出現若干的民調，題型設計得非常詭異，例如詢問受訪民眾是否「滿意」政府的年金改革工作？因此得出四成多「不滿意」、超過三成多「滿意」的結果，但是不滿意的原因是什麼，卻未公佈進一步的追問。所謂的不滿意，極可能包括認為改革速度太慢，並非反對改革，但是類似的數字遊戲卻被選擇性的使用。

這個小現象說明，改革之所以比革命更不容易，在於改革必須面對異議，這時如何處理異議，就成了學問，也考驗著能力。異議的虛實，不僅在多寡的區分，也在對象的釐清，更在內涵的判定，改革者如果很快就察知異議的原因，就懂得雖千萬人吾往矣的我心如秤，不會因枝節而侵擾意志。改革是追求「五十加一」的藝術，不可能有一百分的面面俱到，具備得罪人的勇氣，是政治家的要件。

第二件事是，年金之所以出現問題，其實是標，台灣的經濟長期趨緩才是本，例如十八％優惠存款之所以在今天造成相對剝奪感，主因是多年來的銀行利率持續在二％以下的水準比較而來，如果經濟局面能夠起來，包括薪資所得增加，投資報酬率增加，政府稅收增加，退休基金的挹注必定水漲船高，自然是年金永續的正面能量。

具有遠見的政治家明知經濟政策要出現效果需要時間，仍會集中力量，採取作為，去排除各種障礙，以促進投資，活絡景氣。最簡單的檢驗就是稅制問題，觀察一個政府的稅制設計與配套，是想辦法把資金、人才吸引回國？或是忌憚酸民，不敢作為，寧願把錢與人趕出去？就知道這個政府是不是真的在拚經濟，或只是在拚權力，就這點而言，新政府可以詳加自我檢視。

這兩件事，在西方世界已經在探討「網路獨裁」的當今年代，其實並不容易，隨波逐流，人云亦云，是輕鬆很多、不費力氣的選擇，因此政治家難尋，也格外珍貴。