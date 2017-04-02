自由廣場》愛國犯罪組織

◎ 王伯仁

立法院日前三讀通過組織犯罪防制條例部分條文修正案，把電信詐騙案、吸血高利貸、暴力討債、賣兄弟茶、都更流氓等，一股腦全納進「組織犯罪防制條例」適用範圍內，此為該條例制定二十年來最重要關鍵的大翻修，在台灣治安日益敗壞之際，此修正無異「大旱之望雲霓」，但徒法不足以自行，接下來就要看執法機關如何落實執行了。

此次修法其實非常簡單，只是把本條例關於犯罪組織的定義「三人以上，有內部管理結構以犯罪為宗旨……」之「有內部管理結構」七個字刪除，即大功告成，因該七字規定，原被最高法院認定為犯罪組織需有「幫規」才成立，而台灣的犯罪組織除了竹聯、四海幫以外，均無傳統所謂幫規，故縱使組織實質內容符合犯罪組織樣態，在法律上也難以援用。最明顯的就是電信詐騙案、暴力討債案，甚至各地比警分局還要多的「堂口」，也因少有「幫規」而難以犯罪組織繩之以法，只能用詐欺、傷害、恐嚇、妨害自由等輕罪罪嫌處理，犯罪所得巨大，罪刑輕，甚至可以和解、緩刑、易科罰金或短期自由刑，當然助長其犯罪氣焰，台灣會變成電信詐騙始祖地及輸出國，其來有自。

另近年來，有別具用心的政治團體假「愛國」之名，或以「政黨」為掩護，從事許多暴力犯罪行為，頗有過去專制獨裁政權所謂「第五縱隊」之實，而背後亦有敵對勢力支持，其製造社會秩序紊亂和人心惶恐，比詐騙集團有過之而無不及，但在「民主自由」的掩護下，彷彿台灣已經赤化或易幟了。此已危及國安之問題，以後可適用新修正的組織犯罪條例，是為「畫龍點睛」之處。

法律貴在執行，過去人民對司法信任度低，和政治及金錢多有關係，時值司法改革震天價響之際，莫在「枝節」做文章，拿出實際作為，人民眼睛是雪亮的。

（作者為資深新聞工作者）