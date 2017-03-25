自由廣場》有沒有人想過法院的工時？

◎ 郭豫珍

勞資之間本來是互利共生的關係，允應參照各業別的特性，細緻而合理地設計不同的職場倫理與工作條件，以平衡兼顧勞工權益與勞工所依附主體的存續、發展。否則就難免造成許多膠柱鼓瑟、光怪陸離的不合理現象。於此就以司法實務為例：

法院於受理檢察官的羈押聲請時，依法應即時詢問，實務上就有可能於深夜（即午後十一時至翌日午前八時）繼續詢問。如果本案有律師擔任代理人，就會面臨守法與否的困境。

「法律服務業的僱用律師」雖經勞動部核定為勞基法第八十四條之一規定的工作者，得由勞雇雙方約定排除工時規定，但仍須報請當地主管機關核備；而依縣市政府的審查基準，幾乎都明訂，即使延長工時，也不得超過十二小時。換言之，如以上午九時上班計，扣除中午休息，最長也只能工作到夜間十時。一旦訊問超過夜間十時，同樣處理一個個案，同樣都是法律服務業，法官、檢察官、書記官即使已開庭一整天，仍然必須勞心費力繼續訊問。「勞闆」律師就面臨選擇，要不就馳往接手，讓受僱律師休息，要不就讓受僱律師繼續執行任務。前者，對訊問的進行當然會造成嚴重干擾，也影響為被告周延辯護的權利；後者，「勞闆」律師就得冒著「被檢舉」違法而受罰的風險。另外，法院的工友，特別是囚車的駕駛，統統都適用勞基法，也都超時違法，機關首長也是統統要被處罰。除非勞檢機關視而不見，放棄執法，那就另當別論。

這個荒謬現象，在現階段或許還只是少數個案，但據瞭解，為配合大法官就賴素如案所作的釋字第七三七號意旨，司法院擬修正刑事訴訟法，明訂所有羈押審查程序都應有辯護人為被告辯護。一旦立法施行，上述的困境就不再是特案，而將會是普遍存在的通案。

其實，國際勞工組織有關工時的公約不下十個，從一九一九年第一號公約，只規範採礦、交通、營建等體力勞動的「工業」；類似商業和辦公處所服務性質的勞工，則另適用第三十號公約，該公約不僅有較寬鬆的彈性，甚至明文排除類似醫療、飯店、餐館、戲院及公共娛樂場所的適用。一九九一年通過的關於旅館與餐館工作條件第一七二號公約，更賦予習慣、團體協約一定的規範效力。

由此檢視我國勞基法有關工時的規定，似乎是以最原始的第一號公約之軀殼，不分產業特性與工作內涵，包覆在所有「勞雇」關係上，如果不適時檢討調整如此雞兔同籠的設計，上述困境絕非只是司法的問題，其他各行各業，尤其服務業，都同樣存在無法適應的難題。

（作者為台灣高等法院法官）