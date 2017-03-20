自由廣場》反情報將才 請統帥允准戴罪立功

「共諜剋星」趙代川即將告別軍旅生涯 令人不捨

◎ 廖念漢

前國安局某局長曾說台灣有5000共諜，或嫌誇大，但十分之一的數字絕不為過（聘幹居多）。當朝野正為「保防法」吵得沸沸揚揚之際，又恰巧偵破前呂副總統隨扈及政大畢業生涉嫌來台從事共諜組織案，更讓此議題頓成為火線話題。

值此同時，國防部前保防安全處長趙代川少將，也因年前忽略法律程序指揮憲兵進入民宅搜索，致遭監察院彈劾移送公懲會。換言之，這位「共諜剋星」即將告別軍旅生涯，在此刻，更顯突兀。

趙是極少數政戰專科班能升將軍的「異類」，從沒有擔任過長官的隨員提過皮包，完全是靠破獲匪諜戰功而升遷，戎馬一生，與共諜鬥智鬥法，卻淪落至此，實令人扼腕。雖說「猛虎終須山上喪 將軍難免陣中亡」，只是趙實在是「非戰之罪」。

趙代川何許人也？就是近年來連破羅賢哲少將叛國案、史上最大的共諜案鎮小江、台商賴坤玠共諜案、空軍蔣福仲與海軍錢經國等洩密案，都是由趙代川指揮反情總隊殫精竭慮偵破的重大案件。是以前台北地檢署主任檢察官胡原龍曾說，趙是一位反情報工作的「將才」，共諜的剋星。

至於保防法是否有「人二復辟」疑慮，俟朝野立委、及相關單位縝密研討取得共識後再行定案。但軍中保防工作是不得一刻歇息的，猶記得前國安局長蔡得勝曾說，近年所偵破共諜案有九成是軍方所為，可見共諜滲透仍是以軍隊為首要目標，因此保防法對國防安全應以正向視之。

數月前屏東憲兵隊偵破八軍團共諜案，五名退役士兵及一名現役中尉被中共吸收利用（均遭檢方逮捕），就非常值得注意。此案迴異於往昔針對高階單一目標，而採撒網撈魚方式；也就是廣大吸收剛退伍之低階官兵，以協助就業參訪大陸為幌子，並全程免費招待，故頗能打動人心。

所謂「徒法不足以自行」。誠如前屏東隊廖隊長所言：能破此案，是反情總隊正確的指導，並抽調四個憲兵隊戮力完成的。是以保防法應考量將國安、調查局、反情報總隊、及憲指部針對「共諜偵防」區塊做一系統整合，並迅速恢復各地區憲兵隊原編制之調查官，以作為軍中反情工作最基層末梢神經，讓滲透之共諜無所遁形。

今趙含冤退休，對國軍及國家的保防工作都是重大損失。古云「聞鼙鼓而思良將」，是以懇請三軍統帥能以抗日名將張自忠「戴罪立功」之模式，予趙再展保防長才之機；另在政戰軍職升遷中，能以「反情報績效」為優先考量，俾軍中保防工作能固若金湯。

（作者曾任憲兵204指揮部、國防部軍事監獄政戰主任）