自由談》 寫下鷹犬的名字

知名廣播人崔小萍是第一位在國際影展拿下表演獎的台灣影星，卻在事業巔峰之際，被誣賴為匪諜，查無實證後，卻以意圖顛覆政府之罪，先判無期徒刑，再改判十四年，結果坐了九年四個月黑牢。圖為今年年初李行、孫越等人幫崔小萍過96歲農曆生日。（翻攝自網路）

「在那個危險時代，我受的侮辱和損傷，即便是控訴的話，也無法補償我所失去的一切。」知名廣播人崔小萍女士十一日辭世，享年九十五歲。她是白色恐怖的受害者，面對當年誣陷她的調查員與檢察官、不肯傳證人就做出判決的審判長，生前她從沒大聲控訴，她只在自己的回憶錄「天鵝悲歌」中，一筆一畫寫下這些人的名字。

她是第一位在國際影展拿下表演獎的台灣影星，卻在事業巔峰之際，被誣賴為匪諜，查無實證後，卻以意圖顛覆政府之罪，先判無期徒刑，再改判十四年，結果坐了九年四個月黑牢。

從天堂墜落地獄，誰不怨恨憤怒？但她一直叮嚀自己要活著出獄，因為只有活著出去，才能對這不公平的裁判做見證，一旦抵不過獄中折磨而自盡，肯定被說成是畏罪自殺。

她在自傳中寫著，「求真求實，勿枉勿縱」的調查員面對她的抗辯時，先是囂張地說：「我們辦的案子，哪個敢不起訴！」再用一派輕鬆的口吻告訴她：「國民黨是水，你是魚，魚需要水，但是水不一定要魚。」最後，更冷冷地警告她：「冤枉你？就冤枉你了…我們就鬥鬥看，看誰厲害。」

至於法官辦案時的不耐煩口氣，更讓她心如刀割。法官還說調查員否認曾經威迫她，她的自白純屬自願，崔小萍說：「如果他們承認威迫，他們不就犯罪了。」恐龍法官果然一直都存在。

因為活了下來，才能用自傳洗刷冤情，才能一一寫下這些人的名字，十年冤獄被剝奪的一切，沒人能夠還她，就讓鷹犬遺臭萬年吧，這是一位弱女子面對那個殘暴年代最卑微的抗爭了。（藍祖蔚）