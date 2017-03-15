《自由廣場》透視偽藥風波與健保藥價

◎ 李伯璋

近日出現降血脂藥「冠脂妥」偽藥風波，部分醫藥界人士指稱因為藥價砍到見骨，造成偽藥「趁虛而入」。不肖份子若想印製偽鈔，一定會選擇金額較大、流通性較廣的鈔票進行偽製。同樣的，偽藥當然會以單價高且利潤高的研發廠藥做為仿冒對象。

在藥品交易市場，藥商賣給大型醫療院所的藥品價格，由於採購量大，採購價往往低於健保署訂定的支付價，這就是所謂的價差。新的研發廠藥剛進入市場銷售時，在專利權保護下，價格當然高，但隨著其他競爭藥品加入，廠商就會自動降價以爭取市場。如以目前最夯的Ｃ肝口服新藥為例，藥廠的療程金額已由新台幣一四九萬元降至二十五萬元，除藥品研發成本是商業秘密外，當然也牽涉到國際市場的行銷策略。以國人常用的降血壓藥「脈優」5MG錠劑為例，剛開始上市時，研發廠藥每顆健保給付十九元，但隨著專利過期，其支付價已降至六．四元。

事實上，就一○五年健保藥費支出一七○○億元而言，研發廠藥在民國九十五年所占金額比率是五十八％，民國一○四年所占金額比率則是六十四％；相對而言，國產廠藥在民國九十五年的金額占率是二十八％，民國一○四年的金額占率則是減至二十二％，這是值得我們國家要深思如何改善的課題！

健保署在藥價政策上，對於國產符合國際PIC／S GMP規範所製造的錠劑、針劑、口服液劑、眼用製劑等，都訂定基本價保障。對於有通過BA（生體可用率）／BE（生體相等性試驗）的學名藥，有便民包裝的品質條件，健保都有提高藥價的鼓勵方案。民國九十七年全國藥政會議通過「同成分、同品質、支付同價格」政策，針對專利過期且健保收載超過十五年之老藥，不論研發廠藥或國產藥，也都給付相同的藥品價。自民國一○二年起，健保署依法定程序試辦「藥費支出目標制」，每年就前一年超出藥費支出目標值之額度，做為當年藥價調整額度，據此必須進行健保藥品支付價格的調整，這就是健保署在目前有限財務資源下的管控方法。

期待雲端藥歷的擴大推廣下能減少重複用藥、醫界藥界也積極指導民眾減少不必要的用藥，如此才能讓藥品價格反映合理的利潤。

為加速執行蔡英文總統支持國內生技產業生根的政策主張，健保署也會積極與研發廠、代理商及國產廠溝通，共同討論如何建立合理的藥價給付政策，來改善國內藥品市場生態。健保署的態度是鼓勵藥商不要削價競爭，讓藥品回歸到市場自由競爭的合理價格，也呼籲民眾多與醫界藥界共同珍惜醫療資源，避免藥品浪費，讓台灣健保能夠永續發展。（作者現任中央健康保險署署長）