《自由廣場》藥價調整方案的省思

◎ 朱益宏

健保署三月三日公告了一○六年藥價調整方案，其中調降了七三三一項，平均調幅為三．五％，共計調降約五十七．一億元。健保署新聞稿中指出，藥價調降主要依據是「藥費支出目標制」，每年就超出藥費支出目標值之額度，作為藥價調整額度，調整健保藥品之支付價格。換言之，就是健保署在每個年度開始前，會訂定一個當年度的「藥費支出目標」，作為管理的依據，當每季總額換算成支付金額時，如果藥費超過目標，就會將一般醫療給付打折支付，同時累計當年度超過目標的金額，作為次年度藥價調降的額度。次年度藥價調整後，就可以引進新的藥物來嘉惠民眾。

這樣的藥價支付制度，看起來既可以兼顧新藥的引進，又可以調整支付過高的藥品，好像是一舉數得，但真相卻不是如此。理由一：「藥費支出目標制」自從一○二年開始實施，已經過四年，一○二年超支五十六．七億元，一○三年超支八十二．一億元，一○四年超支三十一．八億元，一○五年超支五十七．一億元，每年健保藥費都沒有辦法控制在支出目標內，表示健保署的藥費支付方式出了問題，但是經過四年，仍不見健保署對於藥費支付政策有任何檢討。理由二：年度藥費超出「藥費支出目標」，當年度是挪用一般醫療支付來補貼，造成打折支付醫療專業人員的勞務費用，根本是醫療機構血汗的根本原因，次年度調降藥費，則是再一次將藥商應有的利潤予以剝奪，跨國藥商不願意將新藥物優先引進台灣，本土藥商苟延殘喘，這與小英政府一再宣示要扶持本土生技產業，根本背道而馳。理由三：健保署號稱節省的藥費用來引進新藥品，嘉惠民眾，但是在新藥引進過程中，只見政府每年編列大約十億經費，卻要超出「藥費支出目標」的費用由醫療機構和藥商買單，這種「你請客，我付錢」的神邏輯，難怪醫療機構與藥商怨聲載道，甚至出現醫療機構換藥或投機藥商製作偽藥的荒謬現象。

在此藉由貴報一角，呼籲政府重新檢討藥價支付制度，讓藥價年度支付貼近「藥費支出目標」，並且對於人口老化與昂貴新藥的引進，要給予足夠預算支應，這樣才能讓國人引以為傲的全民健保永續。（作者為台灣社區醫院協會監事長、醫師）