自由廣場》衝浪板‧木質球棒‧植樹節沉思

◎ 潘孝隆

身為地區性林業辦公室的一員，常常有機會回答鄉民林木養護與使用木材的事情：曾有歐吉桑拿著還在蠕動的白色肥蟲，說他種了四十年的櫻花樹腐枝有這個問題，希望得到解決的方法，否則其他櫻花樹也將不保；也有詢問種了三十幾年的竹柏長得太靠近房子，該怎麼修剪才能兼顧採光又不影響房屋安全；也有朋友說祖先托夢指示家族靠近山邊的土地不能荒廢，要拿來種樹，想瞭解適合在地生長的樹種以及取得樹苗的手續；也有金髮碧眼的外國朋友拿著寫有「泡桐」學名的紙片，問那裡可以買到木材？他說市售的衝浪板無法滿足他，泡桐量輕質韌，非常適合製作他想要的衝浪板；我的高中同學聽聞練習用的木質球棒有彈性係數上的差異，身為棒球教練的他想破解迷思，找出適合學生的木棒。

這些有趣又貼近生活的疑問，讓我深刻體會人類智慧的彰顯，在於努力拿捏資源維護與使用之間的平衡。

以往當作木炭烤出美味甕窯雞的相思木，經過熱處理後，可以製作烏克麗麗、古典吉他與二胡；木製玩具溫潤的觸感與自然多樣的紋彩，給孩童優雅和諧的學習刺激；塑膠餐盒再怎麼精美，也比不上阿公阿嬤年輕時盛裝糕點的木匣，那是充滿古意與質感、令人垂涎的好物。集成技術將造林木製材膠合，超越天然林原木尺寸與強度：阿里山火車站、台北市立圖書館北投分館的木結構，溫暖色澤及調性與自然融為一體，感受造化之美的同時，也藉由木造空間沉澱心緒。木材雖已延伸至生活各角落，但精益求精的加工技術，提供我們新視野看待可再生的森林資源，思索減少浪費與創造價值的使用方式，進而以負責合理的態度與方法維護它們。

每棵種下的小樹，從培育茁壯到繁花盛開、落英繽紛，歷經歲月遞嬗，終不免面臨生命極限，無論在使用價值尚存時，製成器具藝品延續它們的生命，或是依其衰老腐朽、歸塵歸土，我們都將再次種上新的樹苗，讓樹木生生不息，持續將大氣中的二氧化碳固定在樹身，為暖化的地球略盡棉薄之力，在生活裡陪伴我們以及未來的世代。

（作者為林務局羅東林區管理處技士）