自由談》時空錯亂莫過於此！

中生當共諜，大學簽署政治協議書，台灣自由學風瀰漫的校園突然時空錯置，進入歷史穿越劇，回到反攻大陸，小心匪諜就在你身邊的年代。這就像在一些懷舊餐館的牆壁上貼滿了古早的兩蔣時代政治標語，彷佛一邊飲酒作樂，一邊仍要警惕台灣曾經有過的荒謬歲月。

台灣的政治時空一向錯亂，這不是蔣氏政權的專利，沒錯，國共之間是談談打打，既是歡喜冤家，更是不共戴天的仇敵。但是，二戰後許多台灣人不也是出現認同錯亂，因為國民黨的暴政而懷念殖民主子。不過，台灣畢竟被日本人統治半世紀，日本文化與政治制度深植台灣社會，而那時的日本絕對比中國文明進步，老一輩台灣人因唾棄國民黨而想當日本人，無可厚非。

最錯亂的倒不是匪諜真的來了，而是當年在兩蔣統治下，在身軀上刺上反攻抗俄、殺朱拔毛，彷彿岳飛精忠報國再版的退休老將們，竟然上京媚匪，把酒言歡，訂下國軍共軍都是中國軍的盟約，幾乎就要與對方演出桃園三結義劇碼。

所謂盜亦有道，這些人精神出軌，與敵人私通，毫無江湖道義，但是抗拒可能讓他們少吃喝幾攤的年金改革，竟然搬出信賴保護原則，要求既得利益一毛錢都不能少。這像不像明明被捉姦在床，卻堅持離婚必須拿到一大筆贍養費，否則就繼續睡別人卻吃原配的，簡直羞恥無下限。

其實，眼前演出的八百壯士死守反年金改革四行倉庫，更是錯亂到令人不忍卒睹，既無八百，只有寥寥數人，更無壯士，只見蒼蒼老者。曾經威武一時的軍人，今日卻淪落街頭丟人現眼，歷史的錯亂莫過於此。（蘇多）