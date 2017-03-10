自由廣場》歡迎有為青年來當Hero

◎ 莊佳瑋

繁星放榜之後，報載有優秀學子因受到日劇「Hero」啟發，如願考上台大法律系、立志成為檢察官。朋友感嘆地說，又是一個被電視誤導的孩子。我想起了一位檢察界的學長。

一如以往在地檢署看到詐欺案的卷宗，而且是經過前手檢察官不起訴處分後，由高檢署發回續查的案件。自稱被害人的老婦表示，她在遭詐欺集團詐騙後，委託徵信社追查詐騙集團行蹤，過程中被徵信社騙了很多錢；徵信社表示已經努力派人調查，並花錢進行老婦的委託工作，但是詐騙集團實在難以追查，看起來就是個標準的羅生門，也是一般檢察官最不願處理的交易糾紛案件（是不是很像「Hero」裡的結婚詐欺案？）

學長對此卻有不同看法，找來可以信賴的合作夥伴（可惜不像松隆子）後，透過堅持不懈地跟監、通訊監察、分析資料，儘管戲劇效果略有不足，但最後繞了大半個台灣，查明該徵信社實際上抓準委託人心急求援、無法查證的弱點，羅織各種名目詐騙財物，除了最初申告的老婦之外，一共查出十幾名犯嫌、數十名被害人。最後或許不是所有的錢都拿得回來，但許多被害人都獲得部分賠償，而不是只能在家中徒呼天理不彰、司法已死。

真實世界的檢察官就跟「Hero」所演的一樣，其獨立的司法屬性，成為查案時最堅強的後盾，得以調度警察、協調行政機關整合查緝能量。或許帥度有差，但在日常案件中，許多檢察官投入案情、為當事人發掘真相、讓當事人解開疑惑，實踐了屬於他們的Hero時刻。這些都是報章雜誌上看不到、媒體爆料聽不到，每天卻真實上演的本土劇。

忘了提到學長的後續。學長因為某些緣故，遭調往其他地檢署（是不是跟木村拓哉被調到石垣島很像？）但是在該處，他繼續秉持查案熱忱，甚至有案件的被害人寫信向他道謝。我向朋友說，「Hero」真的只是找木村拓哉來演比較帥，很多類似的故事都在這片土地上真實發生，檢察官也絕對值得年輕學子做為憧憬的目標。

只要他們的眼中還有光芒。

（作者為彰化地檢署檢察官）