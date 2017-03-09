自由談》吳資政的眼淚

「台獨才是我的本業，銀行只是副業。」前總統府資政吳澧培是知名的成功銀行家，回台定居後，最近悄悄拓展他的副業，開起公司，拍了電影。

「一切只因為從『太陽花』之役後，台灣年輕人讓我刮目相看，再也不是國民黨奴化教育下的無知世代。」吳澧培讚歎的不只是年輕人從土地孕育而生的天然獨本色，還有挑戰威權的勇氣，「我願意來試試水溫，找台灣團隊，拍台灣故事。」

導演陳玫君本來是主動找上吳澧培，要拍他的紀錄片，最後卻被他說服，完成了劇情片《林北小舞》，「好看的電影最能穿腦入心，比教科書更有力。」吳澧培熟悉好萊塢電影，佩服電影人用《西藏七年情》訴說了藏人抗暴的往事，他的偶像李察波頓更是先後主演了《血染雪山堡》、《屠殺令》和《鐵十字勳章續集》，讓世人都能清楚納粹罪行，「台灣近代史有這麼多可歌可泣的故事，應該透過電影世代相傳。」

吳澧培最想拍的兩個故事是彭明敏拒做蔣朝紅人，成功躲避特務監控的大逃亡以及林義雄的林宅血案。「林義雄人在牢中，林家又有特務嚴密監控，竟然有人可以光天化日下闖入滅門？而且還是在二二八這一天。」提起這段往事，吳澧培目眶噙淚，久久不能自已，「更可惡的是還故意放話，說林義雄是美麗島事件最配合的受刑人，暗示他是叛徒，栽贓給黨外人士。」

當時，吳澧培因為手邊有林家三姊妹的合照，即時提供給紐約時報等媒體，讓林宅血案更受矚目，見證過那段恐怖歲月，「我有責任還原歷史真相。」擦乾眼淚，他接著說：「電影畢竟還是商品，不能說教，而是要拍到讓大家想看，底層訊息就能深入人心。已經八十二歲的我，能做多少就做多少。」這位國之大老就這樣以實際行動澆灌著家鄉土地。（藍祖蔚）