自由廣場》老共已認輸，老Ｋ還在「地動山搖」？

◎ 于則章

中國「全國人大會議」開幕，久未露面的「國台辦」主任張志軍，在接受媒體訪問時，老調重彈「兩岸關係」因為台灣不承認「九二共識」而顯得嚴峻，卻也強調中國將持續推動兩岸民間交流。中國總理李克強更在今年的工作報告中表示，要持續推進兩岸經濟社會融合發展，尤其是為台灣青年在中國學習、就業跟創業提供便利性。

相較於一年前，民進黨在大選時的氣勢，讓中國政府與台灣統派同聲恐嚇，揚言若不承認「九二共識」，就會「地動山搖」！現在中國高層雖仍嘴硬，但語調明顯緩和許多，也不敢真的就此徹底斷絕交流，益發讓台灣統派的嘴臉顯得可笑又可悲！

中國之所以如此「微調」，說穿了，就是台灣經濟在過去一年中，不但沒有如國、共所恐嚇的那般，因為不願承認「九二共識」遭中國制裁而「地動山搖」，出現大幅衰退，反而還從二○一六年第一季的負○．二三％，逐漸一路反轉為正成長，二○一六全年經濟成長率經上修達一．五％，二○一七年預估更將有一．九二％的成長。

事實勝於雄辯：就算中國不給好臉色，台灣經濟依然能夠靠台灣人自己的努力，逐漸復甦。因此，聰明如張志軍與李克強等中國領導高層，在面對這樣已經驗證、無從否認的事實，自然不會笨到再拿「地動山搖」這種蠻橫的詞彙繼續恐嚇台灣人，以免自取其辱；唯一能做的就是認輸，務實的順勢繼續推動台灣與中國之間的各項交流，以維繫中國對台日益衰微的政經影響力。只有受到僵化意識形態束縛的台灣統派政媒，才會搞不清楚狀況，繼續嘴硬狡辯秀下限，如此反智，實在讓人覺得可憐！

（作者為公務員，台北市民）