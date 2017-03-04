社論》小英二年 慎防來自國家機器的逆襲

中國國民黨主席選舉，宛如發生於台灣之外，社會上幾乎沒什麼人關心。幾個參選人的主要攻防，圍繞著一中各表、正統藍旗、三一九槍擊案、崇蔣術語、李登輝第二…，而這些政治象徵符號企圖刺激的，很明顯就是「黃復興們」的政治神經。「黃復興們」成為參選者兵家必爭，偏偏「黃復興們」與人口結構不成比例。這場最大在野黨的大戲，觀眾索然無味也就不足為奇了。

日前，洪秀柱在中常會批評，民進黨炒作二二八議題，「根本是讓台灣社會集體自殘」。台灣人民的轉型正義，二二八的真相與和解，乃是台灣向前走的起步，豈能謂之為「集體自殘」？真正的「集體自殘」，卻是黨內互打到不可開交的國民黨，「洪衛兵」流彈四射連馬英九也中槍，現任黨工與遭解雇的前黨工公開互嗆，上下亂成一團。國民黨權貴對二二八乃至台灣的心態，一如受害者林茂生的女兒林詠梅所言，「正統的國民黨並沒有道歉」，「到現在他們沒檢討，也不會反省，…他們的法治只是拿來制裁別人，而不會制裁自己」。馬英九執政八年所為，證明林女士此言不虛。

於是，完全執政的民進黨不可輕忽，「正統的國民黨」挾反改革之內力與反台灣之外力，敗事有餘成事也未必不足。九個月來，完全執政缺乏有感政績，一例一休化簡為繁，年金改革自亂陣腳，加上明年縣市長選舉提名爭先恐後，反倒是活絡產業經濟、因應川普變局、吸引台資回流、提升就業所得缺乏力道，遂使小英的支持度跌多漲少，點亮台灣的號召黯然神傷。湊巧的是，國民黨群龍無首，黨內忙著互打；「正統的國民黨」，與主流民意漸行漸遠，因而襯托出民進黨還是略勝一籌。然而，這種建立在對手內亂的優勢還能維持多久？社會大眾對完全執政的失落還能隱忍多久？

改革進步議題，本屬為所當為，也是選民賦予民進黨的任務。但，手上一副好牌的小英，學者思維、文青氣息掛帥，就任以來不斷開闢戰場，而且迄今每個戰場皆處於膠著狀態，進退兩難。而每個戰場的膠著狀態，正反雙方都備受折磨，期望改革進步者心生不耐，反對改革進步者更怨氣沖天。小英必須警覺，二○一六勝選的社會氣氛已經轉變，甚至二○一四以來的公民熱情亦趨降溫，而這主要是昧於實務、執政不力所致，與國共兩黨的掣肘較少直接關係。

回顧阿扁執政，朝小野大，初期表現穩重，尚獲民意高度支持，國民黨一時之間前途茫茫。但核四決策引發政治風暴，朝野惡鬥導致施政困難，讓民進黨第一次執政吃盡苦頭。所幸，牽手護台灣活動所激發的公民力量，讓阿扁在三一九槍擊案效應下連任。第二任，糾纏於錢流問題，導致國民黨的「共主」馬英九，輕易以清廉牌擊敗謝長廷。如今，首度完全在野，國民黨深陷內鬥，無暇整編反對力量，但廝殺見骨也反映出，逐鹿者嗅到機會似乎提早出現了。五二○主席之爭落幕，未來果真產生「共主」，或者另尋川普式的「共主」兼「金主」，且擺出向主流民意修正的動作，則來自國民黨的挑戰恐將大於小英元年。

此所以，小英必須善用眼前包括下半年中共十九大召開前的時機，重整國家大政、改革進步議題的節奏，延攬富有實務經驗者強化執政陣營，該清理的戰場儘速快刀斬亂麻，以說服大眾新政府已經從學步中站立起來了。否則，繼續猶豫不決、拉長戰線所激發的社會負面能量，不啻授予「正統的國民黨」逆襲的空間。更可怕的是，許多對改革觀望者，手握國家機器的某些部門，「正統的國民黨」仍陰魂未散，考試委員「體制內」反年金改革只是冰山一角，遑論陳師孟所形容的「最後防線」，他們不僅得以合法地抵制改革，甚至得以合法地反撲改革推動者與支持者。如果這個層次的「內戰」開打，完全執政面對的戰場將更為詭譎多端，改革進步也更難在風平浪靜中剋期完成。