自由談》大臣除了一張嘴

還記得SARS戰役的「和平風暴」嗎？怪病當前，稍有風吹草動，人心就惶惶，主戰官員言必有中，累積的專業資訊與建議才能穩定人心。

如今，主管官員連鴨鵝都分不清，無法先做專業把關，卻把責任全推給看照片研判鴨鵝的學者，然後再附贈一句：「不管鴨還是鵝，防疫並不受影響。」官字兩個口，是非對錯全都官員有理，你要人民怎麼再相信政府？官員的專業泡湯了，再把專家也拖下水，這場禽流感戰役要怎麼打得下去？

科學的事讓科學說話是最簡單的道理，指鴨為鵝，會讓信心崩盤，錯了就先認錯，不認錯的政府無法贏回民眾信賴。

其次，要懂人性。政府不可能全額補償的時候，養殖戶不捨心血泡湯，不肯配合說真話，當然增加防疫困難，專業研判就更形重要，更須果決，不容夾纏，H5N6爆發時的資訊混亂，不就延誤了防疫時機？

再者，要講白話文，而且一次講清楚。農委會主委林聰賢前天建議業者越冬養禽，慘遭業者和學者「不可能、不可思議」打臉，才又補充說那是風險管理的理念，因為「五百隻以下的小型業者採取開放式飼養」，結論又是媒體沒完全轉述，才產生誤會。

空拍機闖入機場，國防部長馮世寬難得明快指示：「直接擊落，不用再請示上級。」雖遭「讓子彈飛」之譏，至少指令明白，下面好辦事。如今學者建議全面禁宰七天，染病禽隻在此期間一定發病，再直接撲殺，或可防止病毒在地化，林聰賢或林全有此膽識做決定嗎？（藍祖蔚）