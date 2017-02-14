《自由廣場》《金恒煒專欄》黨國存活難不難？

中國國民黨還能不能在台灣存活下來，不是台灣的問題，而是國民黨自己的問題。國民黨黨主席選舉，關注的人不多，看熱鬧、看好戲的倒不少；誰管國民黨死活！

國民黨能不能繼續成為支配台灣的政治力量之一，端看國民黨能不能超克難以超克的深層結構。即使像行政法院院長許瑞助那樣用司法判決：「不樂見一黨獨大」當「反攻大陸」的武器，也沒用啦。

國民黨必須以自我表現來重新爭取選民的青睞；民之所惡去之，才有可能浴火重生；但很難。現在跳出來競選黨主席的，哪一個不是黨國醬缸炮製出來的？解決國民黨的權力痼疾，幾乎是mission impossible。每一個難點，都可以是斷點；主席選舉的過程，則是觀察指標。

指標一：國民黨能不能改變外省族群的絕對統治地位？國民黨=外省黨，唯一例外是李登輝，結果黨主席兼總統的李登輝被趕出國民黨，只有安於「招之即來揮之即去」的侍從主席吳伯雄才能倖存。非外省權貴的吳敦義，出身侍從，以選民結構來看，他應贊同採全民調，但吳反對，嗆聲說會被民進黨灌票！民進黨為什麼會灌票？或許以洪秀柱黨內總統初選上榜當歷史教訓？重點是，外省黨要本土化難不難？難難難。

指標二：掛著中國牌的政黨，能永遠橫行台灣？答案雖像常識般容易，但他們的國父早有遺教曰：「知易行難。」果然，洪秀柱一句「改成台灣國民黨，將失去理想抱負。」吳敦義立刻氣急敗壞回應：「造謠污衊。」摘帽難不難？難難難。

指標三：中國是台灣霸凌者，最近又打出反分裂恐嚇牌，但國民黨人卻紛紛抱中國大腿，以見習近平來驕其妻妾。國民黨視中共為內部矛盾、視台灣為敵我矛盾；如果連號稱本土的詹啟賢都豎拇指讚習近平是世界領袖。國民黨回歸主流民意難不難？難難難。

指標四：「九二共識」是馬統商標，二○一二年大選，人民已用選票徹底否決。但洪秀柱反向操作，祭出「一中同表」，迫使吳敦義、郝龍斌等只好死抱「一中各表」不放。洪秀柱最後一戰失利，「一中」必定永保。國民黨重贏台灣難不難？難難難。

指標五：黑金是國民黨本質；「金」沒了，「黑」卻大量湧入。到底引「黑」入黨的是誰？故意洩出「黑」名單的是誰？排除白狼們出黨難不難？難難難。

指標六：有什麼土長什麼樹。土是黃復興之土，樹就是黃復興之樹。成也黃復興，敗也黃復興。去黃復興之土難不難？難難難。

去掉一難，都不容易，何況六難！有此六難，黨國再造難不難？自己計算罷。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）