自由廣場》獵人非常上訴直播

◎ 吳景欽

最高法院針對王光祿非常上訴案，罕見的開啟言詞辯論，更於網路直播，為法庭的ｅ化又邁進了一大步。只是網路直播，是否該成為常態、又該如何轉播，實皆應審慎思考。

基於審判公開原則，除非是涉及國家機密，或為保護特定對象，如被性侵害或兒童被害人，或者少年案件，否則，法庭的審理，都必須開放任何人得以進入旁聽，以讓司法接受監督。只是一般人不太會有時間與精力去關注案件之審理，更遑論親自到法庭旁聽，故僅有在受矚目的案件，才可能造成法庭爆滿，致須事前領號碼牌的情況出現。

而隨著科技的發達，以及網路資源的無限使用性，若能將案件審理同步在網際網路上直播，不僅可解決旁聽席位不足之問題，更可將審理公開化延伸，而不受時間與空間的限制。尤以此次王光祿非常上訴案，司法院不僅開設專門網站直播，更開闢FB專頁，以讓所有人在觀看轉播之同時，亦能同步發表意見，致可使案件審理更趨於透明，以能有效抑制法官的專斷。故網路直播，就應成為一種常態。

只是網路直播，亦有不少缺陷存在。再以此次王光祿案來說，由於參與的當事人、鑑定人與專家等，有不願意於網路曝光者，故整個轉播，就僅能看到投影幕所秀出的PPT內容，以及聽到所有人的聲音。如此的過程，雖能有效減輕審判參與者的壓力，卻因此難以反映真實，致使公開化、透明化的效果大打折扣。

尤其審判既然是公開，則法官於法庭的言行與舉動，都必須受到嚴格檢視，而證人與鑑定人，因須於出庭時為具結，若有虛偽陳述，都須受到偽證罪的處罰，這也代表，此等人士於法庭之上，沒有主張隱私權保障之餘地。若果如此，則於網路直播時，似就沒有必要在參與者不同意下，而不能拍攝其外表與動作。

惟單純的法庭公開，畢竟與網路直播，所帶來的效應與影響不同。故若將所有人的外觀表情全部拍攝與轉播，不僅會有肖像權向外散佈之疑問，陳述者能否不受網路壓力，致得以自由陳述，亦是須考量之重點。凡此種種，肯定是網路直播成為常態時，必須面對與解決的課題。

（作者為真理大學法律系副教授兼系所主任）