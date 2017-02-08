自由廣場》《林保華專欄》馬雲恐嚇美國 評川普的國際經貿戰略

川普上任後，果然退出了ＴＰＰ，並且抨擊墨西哥、中國、日本、德國等。然而川普如此亂槍掃射，犯了兩個毛病：一是不分主次，二是不分政治上是友還是敵。

所謂不分主次，就是這些國家對美國經濟利益損害有程度的不同，政策應有所區別；而政治上的友或敵，當然更應該有不同的方式區別。

當前對美國經濟損害最大的，當然是中國，因為它是全球化的最大得益者，美國則是中國最大的受害者。從中國自己的媒體澎湃新聞去年五月六日的一則評論也可以看出：

「時間回到一九八五年，那會兒的中美貿易還非常平衡，中美之間的進出口額都是三十九億美元。但到了二○一五年，美國對中國的貿易逆差達到了一個頂峰，足足有三六五七億美元：這個數字不僅創下了美中貿易逆差的紀錄，也是所有雙邊貿易的紀錄。」

這是中國自己的數字。如果只是解決其他國家的問題而不是「擒賊先擒王」，只能事倍功半，因為找幾十個小國家解決問題，不如找一個大國來得乾脆。而且如果美國可以擺平中國，其他國家豈非望風披靡？

日本、德國等國家尊重目前的國際秩序，與美國在政治、經濟、軍事各個領域都有合作關係，而且彼此是民主國家，可以不同程度上協商解決彼此的分歧而不動用武力。中國則不然，它是獨裁國家，動不動喊打喊殺，所謂談判，實際上就是欺騙，這已為歷史事實所證明：美國給它最惠國待遇，它改善了人權、自由嗎？它加入了ＷＴＯ，到現在還不是實行最嚴格的保護主義，並且由政府資助向其他國家傾銷低廉產品，哪來的自由經濟？

以販賣山寨假貨聞名的中國商人馬雲，最近更出言恫嚇：「貿易結束日，戰爭開始時。」以馬雲與中國官方及太子黨的關係，這種好戰言論絕對不是他個人信口開河，而是代表中國官方。卻也暴露了中國對中美經貿大戰的色厲內荏。因為一旦中國失去這個龐大經貿利益，其經濟金融將地動山搖，地方政府將以維護自己利益為先，而變相自治與獨立來架空中央。

美國退出ＴＰＰ對台灣不一定是壞事，因為主掌白宮國家貿易委員會的經濟學者納瓦洛對於在中國打壓下，台灣的經濟、政治困境非常了解，因此估計在談判中會盡量減少對台灣的傷害。然而美國退出ＴＰＰ，卻讓環太平洋民主國家以經濟合作對抗中國的擴張失去一個好平台。在日本先接下重任後，美國或許有回巢的一天。

美國必須再偉大。這不僅是經濟上的，更是自由、人權的立國精神，當然這也必須由經濟、軍事支撐。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）