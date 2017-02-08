自由廣場》回到2000年317造勢晚會現場

◎ 李欣芬

相信有數十萬人和我一樣，忘不了二○○○年總統大選三一八投票日前夕的造勢晚會，那是在中山足球場舉行的。

雖然已經過了十七年，那場晚會有三個情景，始終盤旋於我的腦海。第一，當方素敏女士（林宅血案苦主林義雄先生的夫人）上台報告，他們的女兒奐均在美國產女，她特地前去幫她坐完月子，母女均安；我眼角瞄到好些人跟我一樣，偷偷拭淚，那是欣慰的淚珠。

第二，大約晚上九點時，龐大的飛機呼嘯低飛而過，朝松山機場降落，此時台上的主持人用手指著飛機說：「看！阿扁就在飛機上，他是從台中的造勢晚會趕過來的，我們再等他二十分鐘，他就會到！」全場歡聲雷動。

第三，選前三天發表「向上提升或向下沉淪」演講的中央研究院院長李遠哲，不但答應加入阿扁的國策顧問團，並且聽說當晚會到；但後來他是用錄影的方式現身，現場好些人跟我一樣失望，紛紛說：「李院長為甚麼不來呢？」

如今，農曆年前李遠哲接受電視專訪，總算讓人明白，他為了支持政黨輪替，二○○○年總統大選時，有蕭萬長陣營的知名人士到宅恐嚇他不要再插手政治，否則會「殺光光全家人」，該人士就是現任海基會董事長田弘茂。李遠哲此一公開證實，不啻為政壇投下一顆超級威力的震撼彈，也說明為何十七年前的造勢晚會無法親自到場，僅能以錄影方式現身的原因，原來為了台灣，他的身家性命受到了威脅！

同時我們也明白了，為何扁朝官員在馬英九時代紛紛遭到清算迫害，而田弘茂竟能安然無恙，原來他是蕭萬長的摯友，名副其實的「綠皮藍骨」！

恐嚇案茲事體大，田弘茂是該給李遠哲一個交代，但除了下台一鞠躬，已沒有第二條路可走，田弘茂下台吧！

（作者為台灣教授協會會員）