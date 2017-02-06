《自由廣場》要支持蔡總統到何時？

◎ 陳喬琪

過年到美國度假，遇到許多親戚朋友，每一個人都在問：為什麼蔡總統的民調這麼低？為什麼林全內閣的批評那麼多？我的解釋是：民調是施政參考用，媒體的報導我們要客觀的讀。最重要的是，我們要有能力判斷：政府的施政對我們所處的環境與個人的影響如何。

舉例來說，有人問蔡總統到底是在改革甚麼？我說蔡總統當然是在改革制度，唯有建立完整的制度，才能長治久安。可是用一堆老藍男怎麼可能改革成功？不是這樣的，蔡總統用了幾位能力很好的人執行重要方案，譬如年金改革是陳建仁副總統，不當黨產收回國有是顧立雄主任委員，她自己則是親自主持司法改革，是她最大的挑戰，只許成功不能失敗。這些都是建立一個新的國家所需要的基礎建設(infrastructure)。

過年後，內閣替換了一些人。有些很聰明的人進入內閣之後，被伶牙俐嘴的立法委員整的好像笨笨的。民進黨籍的立法委員們比以前某黨的委員們，更聰明又認真。內閣閣員除了需要很聰明以外，要有主動性、親和力與自信心，否則不容易在政治圈裡生存下來。

關鍵的基礎建設陸續完成，然後才是公投制憲、正名與進入聯合國。看起來，蔡總統是堅持度很高，不容易妥協的政治人物。她有她的步伐，只要方向是正確的，一定支持她到2024年。

（作者為精神科教授）