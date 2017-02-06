《自由廣場》這種試委 讓軍公教青年心痛

◎ 林志翰

考試委員周玉山重批蔡政府的年金改革方案如此狠毒，砍到見血見骨，只准被害者流血，卻不聽他們呼痛。直言公務員退休後，付不起高齡父母的醫療看護費，無法負擔兒女的教育費，這是住在敦化南路豪宅養尊處優者完全無法感受的。一番鏗鏘有力的「沉痛」說詞背後，仍不脫挑動藍綠對立的政治意圖，幾點意見供參：

首先，周玉山眼中的退休金用途多多！退休金的最大用意是讓退休的人可以有維持生活支出的基本尊嚴，至於退休後的生活想要過得寬裕富足，仍待個人在工作時量入為出，審慎投資理財或儲蓄。

許多坐擁十八趴優存或月退俸動輒八、九十趴以上所得替代率的退休軍公教，總是理所當然地認為退休金是薪資的延伸，認為個人的高額月退俸不但要拿來讓自己過得舒服，還要挹注小孩的開銷或是扶養父母的費用。這般包山包海的退休金恐怕全球唯台灣僅有，更是國民黨過去政策買票軍公教所致。這些既得利益者從未檢視自己手中那份不公不義的退休金，從未用心感受現職軍公教那份嚴重的世代剝奪感。他們繳交極少的退撫基金，卻溢領高額的月退俸，他們流血呼痛，卻讓多繳退撫基金、少領月退俸、延後退休的現職軍公教情何以堪！

其次，周玉山暗指住在敦化南路豪宅養尊處優者完全無法感受年金改革的痛，想要藉此挑動藍綠對立，更是嚴重失格考試委員的身分！小英總統放棄可以領取的十八趴優存，宣示未來與副總統陳建仁的卸任禮遇金將不會超過年金改革後的所得天花板，身先士卒的作為周玉山看不見！周玉山猛批小英敦化南路的豪宅，怎沒看見連戰的帝寶豪宅？怎沒要求連戰放棄領取那誇張的十八趴優存呢？

周玉山如此荒唐的發言並非頭一遭！他曾在考試院會上用其褊狹的大中國意識形態，誇言兩岸之間現有的機制，就是九二共識，也就是一中各表。周玉山更建議考選部舉辦大陸事務人員特考時應考共黨理論、中共歷史、大陸法律、大陸政治、大陸經濟、大陸社會等科目以表達對中國的善意。

筆者想問，這樣的考試委員適任嗎？不該辭職下台嗎？他跟高階叛將有何不同呢？

（作者為數學老師，台南市民）