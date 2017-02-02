自由廣場》憑什麼資格抽「國運籤」？

◎ 王坤楠

去年八月十七日下午路過新竹縣新埔鎮「與天宮」，進去拜拜擲筊求一支籤，結果抽到「籤王」（六十五年來第一次抽到籤王）；籤詩上寫著「六十花甲加一枝，未來問卜我先知，添油三斤神前點，富貴榮華萬事興。」籤王的粉紅色小紙條是由宮廟特別保管，還得由值班員從他的抽屜盒子裡拿給我，我捐了兩百元香油錢，不瞞您說，我是來求中「大樂透」頭獎的，可是沒想到至今連第五獎（四個號碼）都還沒中到。

過年期間很多知名廟宇都會抽出今年台灣的「國運籤」，如台南市南鯤鯓代天府為民國一○六年（丁酉年）抽了「國運籤」第庚戌首，抽籤官解釋說是「下下籤」，籤詩云：「一重江水一重山，誰知此去路又難，任他改求終不過，是非到底未得安。」引發各界議論。另台中市大甲鎮瀾宮，在初三子時許，由顏清標抽出今年的「國運籤」，標題為「李世民遊地府」（註：筆者童年時看過這部黑白台語片），解籤人表示這是一支中籤，凶中帶吉。

我覺得很納悶，為什麼每逢農曆新年時，台灣各大宮廟或寺廟都在抽「國運籤」，你又不是總統，你抽什麼「國運籤」啊？笑話嘛！如果甲「宮」抽到上上籤，乙「廟」抽到中籤，丙「寺」抽到下籤，丁「府」抽到下下籤，那麼請問國人到底要相信甲乙丙丁四支籤詩中的哪一支呢？所以不必太認真！

希望各大宮廟或寺廟今後不要再玩這種把戲了，更希望媒體不要弱智至極的跟著瞎起鬨，根本是反教育嘛！玩弄民眾荒唐至極！民眾也不要太在意，然後穿鑿附會，今天即使是蔡英文總統去擲筊，求出的籤也未必是正確的，不要說什麼宮廟董事長或主委之類的，治國是要靠「智慧」，不是靠求神問卜，因為那是迷信，會被世上稍具知識的人啼笑！

（作者為退休金融人員，新北市民）