社論》台灣的除舊與佈新

今天是猴年最後一天，與雞年同時到來的，是國家社會所面臨的重大挑戰與機會。過去一年，台灣在民進黨完全執政的新局中，政黨輪替與改革帶來明顯改變，國家大致往正確方向走，經濟景氣也有否極泰來、緩步回春之勢，但主政者新手上路，當局用人做事諸多不理想，甚至自亂陣腳，以致執政績效不彰。新的一年，蔡英文總統已宣示提振經濟是政府最重要任務，在美國新總統川普主導的世局中，台灣有大好機會也有嚴肅考驗，蔡政府理應掌握時機，領導國家社會開創新形勢。從而，在春節長假期間，認真檢討並調整現有人事及施政作為，實有必要。

回顧猴年，台灣經歷重大改變。政黨輪替從國會開始，總統及行政權交接繼之，蔡政府在人民殷切期盼中上任，且有好的開始。蔡英文的總統演說，回應人民期待，描繪改革願景，力邀全民參與，不向中國屈服。第一位女總統說出的，大都反映人民心聲；她所強調的，也是國家社會所應興應革者。完全執政伊始，新總統及新政府人氣高張。

不過，說的總比做的容易，執政要經實際檢驗才知能耐。面對藍、紅聯手以「九二共識」內外進逼，加上大減陸客、外交打壓、軍事挑釁、中斷官方接觸、藍八團分化等壓力，新政府的國家尊嚴底線沒有失守；但在處理世衛大會、入聯及台灣正名等課題，頗受批評。同時，廢除「微調課綱」、處理黨產、新南向等改革新政列車也逐一開動。另一方面，當局在處理華航罷工、國道收費員抗爭、落實週休二日、年金改革等案例，溝通不足、角色失衡、軟硬失準、程序失當，都受詬病。

其中，對週休二日處理不當，最傷執政團隊人氣。當局用人不當、說服不力、成本效益評估不足、聽不進逆耳忠言等缺失，充分暴露。如今，週休二日以「一例一休」收場，但過於嚴苛繁瑣的勞動法規仍待彈性調整變通，方能免於最終沒有贏家。必須強調，執政團隊處理「一例一休」表現固然蹩腳，主張「兩例」的國民黨及「週休二例假」的時代力量更難令人恭維，都凸顯了加碼討好個別利益的政客本質。有如川普在就職演說所強調，政客發達、華府繁榮、少數人獲利、人民買單等現象不容持續，「真正重要的不在哪個黨控制政府，而在我們的政府是否掌握在人民手裡」。台灣公眾對於朝野政黨，也應密切監督其是否忠於付託。

素人從政的川普，正從內政、經貿、外交、安全改變美國、撼動世界。以往美國總統大都選前選後兩個樣，選舉言論不能認真、承諾未必兌現，但以川普所任命執政團隊及上任後簽署的行政命令來看，他力求變革的決心顯然來真的。其中，國防部長馬提斯即將出訪日韓，這是川普亞洲政策的核心人物；而美軍太平洋司令哈里斯留任，加上川普與日本首相安倍也將會面，都足以顯示川普對中國已從批判化為行動。在面對中國日益明顯的威脅中，安倍是近年對台灣最友善的日本首相，川普也可能是最能遏止中國野心的美國總統，我國在新局中要把握機會，積極做好應變準備，強化與美日的經貿、安全及軍事關係。

新的一年，有如近日傳出中國企圖以重金誘使我非洲友邦與其建交，中國對我進逼必無所不用其極，奧步不斷，加緊滲透以製造「內應」是最須注意的；此從藍八奴、高階退將到黑幫滋事，且出動網軍以假新聞製造亂局，都是已見的手法。國安情治當局對此不能姑息養奸，須果斷制止，且繩之以法。對中國外交打壓，我們應對方策之一是以台灣之名走向世界，駐外各代表機構應即全面正名；川普以「台灣總統」相稱、日本為駐台灣機構正名，我們的外交部還能繼續苟且怠惰嗎？

猴年台灣國內先有變局，川普新政年末衝擊全球，雞年這一內外變局將更明顯發酵。變局帶來機會與挑戰，我國須加緊除舊佈新妥為因應，已開展的除舊如廢止十八趴、處理不當黨產要力見績效，佈新的如新南向、基礎建設也要積極推動。至於力抗中國，做好對美日工作，攸關國家生存，更應把握良機，全力以赴。