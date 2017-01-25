自由廣場》〈林保華專欄〉「美國優先」何錯之有？

美國新任總統川普的就職演說重複他的「美國優先」主張。再次確認這些，有其必要，因為有些政客在拿到選票後就轉軚，讓選民失去信心。中國也以過去幾屆美國總統在競選時痛斥中國，當選後就逐漸改變立場來期待川普。

有些人質疑「美國優先」的立場，我則贊成。因為美國是民主國家的龍頭，唯一可以帶頭抗衡各式恐怖主義，包括中國國家恐怖主義的國家，維持世界現有的和平秩序。除非美國變成獨裁國家，或與獨裁國家同流合污，我才會轉變這個立場。

一般美國人都比較直率，不善於說謊，不像中國人，人與人之間充滿算計與權謀；川普作為一位商人而如此直率，才是異數。哪一個國家不把自己的利益作為優先？直接說出，何錯之有？

只有中國這種流氓國家，才一直說謊。毛澤東要充當「世界革命」領袖，卻謊稱是所謂「大公無私的無產階級國際主義精神」；當今中國有最嚴厲的保護主義，在電訊、金融、媒體等行業禁止外界收購，用國家補貼來傾銷中國商品，口喊保護知識產權卻是百般偷盜外國技術，貨幣政策最近更是大踏步後退，明明違背承諾，可是習近平卻無恥的說他最贊成「全球化」而批評川普的保護主義。中共的全球化，實際上是全球赤化，全球偷盜化，全球騙子化，全球都應該祭出保護主義來阻擋中國對普世價值的侵蝕。

這些年來，美國的強權嚴重弱化，根本原因就是沒有認識到中國「韜光養晦」的詭計，把中國當朋友給予優惠與援助，號稱幫助中國人民，實際上是幫助中共特權集團。等到養虎貽患了，又不敢改弦更張，害怕觸怒中國，結果陷入姑息養奸的惡性循環，讓中國惡勢力日益膨脹。

川普對中國的強硬態度，還惹來歐巴馬舊官僚的批評。如果按照過去的路線走下去，美國無法再次強大而讓中國取而代之，那不但是台灣的災難、美國的災難，還將是一九一七年十月革命後人類的新浩劫。

雖然「美國優先」可能會損害到其他盟國一些利益，但是無論如何，如果美國再偉大、再強大，其他國家所受的損失，也遠比全球被中國流氓統治要好千百倍。既然如此，美國優先也就基本符合「台灣優先」等盟國的利益。何況，台灣、日本等與美國一樣都是民主國家，可以用真誠的態度舉行雙邊談判，把損害降到最低。

有人擔心川普會出賣台灣。美國如果失去台灣，中國的武力威脅就直達關島、夏威夷，不但違背美國優先，還損害美國安全！

我對川普的擔心是要怎樣注意家族的利益迴避，以免傷害到美國優先。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）