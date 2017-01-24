自由談》「雙贏」是懦夫的想法

川普正式上任美國總統了，德國明鏡週刊的封面專題「世界新秩序：川普的遊戲」，內容提到以後的國際政治「雙贏是懦夫的想法」概念，成大電機系教授李忠憲對此概念在臉書上分享而引發注目。

「雙贏」為什麼是懦夫的想法？因為「雙贏」是敗戰者先給自己預支的一個騙人騙己的口號，就如同我們常常被媒體折磨到早已不知勝利為何物的「雖敗猶榮」一樣！

「雖敗猶榮」可以是鼓勵，但不能成為常態，甚至異化成一種文化。台灣目前正在形成此種弱化國力與個人潛力，導致全面性失去動能的懦夫文化！

「雙贏」只有在規則混淆不清或是沒有規則的情況下才會發生，或者是輸的找藉口、贏的還想再贏，以及欲混水摸魚的第三者所講出來的謊言。

中國共產黨政權一心一意要吃掉台灣，當國共兩黨講「兩岸雙贏」的時候，就是為他們的「包藏禍心」在做準備。尤其已完全執政的民進黨，一定要有清楚的認知，「雙贏」的想法，只是一個被洗腦夠久的懦弱行為的藉口，也是馬英九政權時期的投降心態。

川普上任第一天就強調「以實力取得和平」（peace through strength ）的政策核心。在詭異多變的時代，世界第一強的美國都知道，包括經濟與軍力的競爭，在達成「和平」的目標之前，「雙贏」都是自我鬆懈、再麻痺自我的不可取想法。

面對兩岸問題，台灣人更要保持警惕之心，以各種方法力求強大圖存。相對於川普的「美國優先」，《自由時報》創辦人林榮三先生早在廿年前即高舉「台灣優先」的理念，強調台灣本土強大的重要性。只有在中國放棄武力攻擊台灣的前提下所達到的和平，才能繼而考慮兩岸的雙贏。可惜亦可恨的是，執政者不斷以「兩岸雙贏」的虛幻之姿，把台灣的力量一點一滴消耗殆盡！

台灣人民要求的轉型正義與各項改革，主政者也不能再抱有「雙贏」的錯誤思維，討好人人，最後變成人人討厭。政權輪替也罷，若因此堵塞了台灣的出路（例如把台灣鎖進侵略者的中國），搞砸了台灣人民的未來，才是罪大惡極。（鄧蔚偉）