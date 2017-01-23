自由廣場》日本四小時殲滅中國東海艦隊？

◎ 楊彥騏

同樣面對中國航母遼寧號戰鬥群的遠洋訓練，日本從政府到民間，明顯少了不知所措的恐慌跟自己嚇自己的道聽塗說。為何如此？除了日本早有對應準備，擁有先進的戰機、防空武器之外，還有「日向」、「伊勢」、「出雲」三支可以隨時提升為正規航母的直升機航母戰鬥群，而可提供垂直升降的F-35已經配置到日本。日本海空軍的實力提供給人民相對的安定。

面對中國海權的威脅，在日本民間網路裡的討論，與其說驚訝恐懼，更多的討論是一百多年前，大清帝國北洋艦隊在新購入「亞洲第一巨艦」鎮遠號時，也是迫不及待地讓鎮遠號率領戰鬥群，假敦睦之名、行威嚇之實，到日本耀武揚威一番。

鎮遠號初到日本橫濱外海實施火砲演練，的確讓日本人為之一震，但也很快地讓日本察覺到這艘巨艦作戰模式、武器的係數功能、設備的優缺點，指揮官對海戰認知闕如、也無國際公法的概念，官兵裝備不夠現代化，士兵素質跟紀律極差，休息時間在船艦的走道下棋、吃麵，神聖重要的主砲拿來曬衣服。經歷過「鎮遠事件」（在橫濱外海火砲演練揚威）跟「鎮遠暴動」（士兵上岸引發的群毆暴動），日本海軍士官兵的士氣為之振奮，全國百姓對抗大清的民心更加確定一致。

此次中國航母遼寧號戰鬥群竟然繞行經過台日防空最緊密的台灣東北海域，並暴露於台日反制飛彈射程可及之處，足見中國艦隊指揮官的無知顢頇。繞行台灣之際，不但讓世人看見遼寧號艦上機組訓練不足，又被偵測護衛艦能力也不足，無法規避飛機和潛艇的偵察，航母無法全天候作戰，續行作戰能力也有限。幾乎所有軍武專家都搖頭，這是一支機能落後、處處瑕疵的海上部隊。無怪乎中國解放軍將領劉亞洲曾說：「日本海上自衛隊揚言四小時可殲滅中國東海艦隊並非戲言。」一樣擁有高素質跟高能力的台灣國軍跟裝備，只要不唱和對岸、唱衰自己，又何懼怕乎？

（作者為高中老師，嘉義市居民）