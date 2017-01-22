自由廣場》被告才有的絕對人權

◎ 盧映潔、簡佳達

本月十九日司法院院會通過「刑訴法修正草案」，其中修正「刑訴法」第九十三條，由現行「相對深夜訊問禁止原則」，改採「絕對深夜訊問禁止原則」，嚴格禁止法官深夜訊問偵查中聲請羈押之被告。司法院新聞稿一出，高舉被告人權保障的大旗，博得輿論與基層法官一致好評，但卻遮掩了許多基層實務上應被檢視的問題。所謂司法改革，應該是針對司法體系中所有參與者，也包含（院、檢）基層法警的整體考量。目前的司法程序，很大部分是仰賴基層人員過勞地善盡職責，整體程序才能順暢運作

「深夜訊問禁止原則」之主要目的，係為避免疲勞訊問，保障被告人權。然而「絕對深夜訊問禁止原則」，究竟能否達成避免疲勞訊問，真正落實保障被告人權之目的，則不無疑問。其實，避免疲勞訊問應著重「實質上被告應訊時之身心狀態」，而非「形式上聲請羈押移送之時間是否為深夜」。草案所採之「絕對深夜訊問禁止原則」，因嚴格禁止法官深夜訊問偵查中羈押之被告，即便被告接受應訊之精神及身心狀態良好，且辯護律師認為被告有具保可能，欲求法官即時訊問而不可得，被告仍須被留置在法院之候審室（拘留所），從深夜十一點到翌日上午八點，被拘禁長達九小時。而目前多數法院機關廳舍老舊，候審室大多設於地下室，通風不良、設備簡陋，功能上係為拘禁被告，而非休息場所，是否能讓於深夜聲請羈押移送至法院之被告，經由拘禁在陌生簡陋之空間長達九小時，確實得到休息而消除疲勞，達到避免疲勞訊問之目的，還是反而加深其心中對於被拘禁的恐懼，而變相成為另一種取供之不正方法，恐反有疑問。況且在候審室這段期間，按司法院訂頒之「法院辦理檢察官聲請羈押被告深夜不訊問注意要點」，深夜不得訊問留置之被告，並且被告不得接見親友或律師。如此真有保障被告人權嗎？

此外，目前基層法警員額不足，現行「相對深夜訊問禁止原則」，戒護人力已感捉襟見肘，未來如改採「絕對深夜訊問禁止原則」，恐將嚴重衝擊基層法警之勤務運作。實務上，常發生被聲請羈押之被告企圖脫逃、自戕、暴行、情緒失控、擾亂秩序、突發性疾病等情事。改採「絕對深夜訊問禁止原則」，勢必大幅增加夜間不訊問之被告人數，使戒護風險急遽升高，現有法警員額實難以因應。保障被告人權固然重要，也應兼顧戒護安全，司法院及法務部若要採行「絕對深夜訊問禁止原則」，應顧及對基層法警勤務運作之衝擊。當人力不足或者設備不完善時，總有被犧牲的一方。而民國九十九年二月三日中央政府機關總員額法的員額限制，迄今已快七年，員額人力部分，司法院應向行政院要求重新檢討，並補足人力，避免司法系統各方人員過勞，且應改善候審室設備，讓被告確實能在候審室過夜休息，而非過夜更加疲勞，這都是修法前應先檢討的部分。

（作者分別為中正大學教授、中華民國法警協會顧問及中華民國法警協會執行長）