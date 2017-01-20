自由廣場》泰豐不管桃園人有多火？

◎ 陳禹辰

一月十七日所發生的火災，相信讓您措手不及，貴公司必然損失慘重，今後的重建與經營，也是您的難題之一，在您還在焦頭爛額之際，也許沒發覺多數南桃園的居民們也跟您在同一條船上。

家長們LINE群組在討論甚麼：要不要給小孩請假？學校的防護措施有什麼？這樣的空氣對身體有何影響？空汙需要幾天才會散去？何時才能恢復正常生活？在地的蔬果食材能吃嗎？

在室外工作的人在想什麼：去哪買N95口罩？這些空氣吸進去會如何？這種情況是不是要請假？車子、機車上都是黑灰／黑粒、不小心碰到身旁的柱子，衣褲就黑了。

開店的人在煩惱什麼：地板拖了又拖，怎麼都拖不乾淨？放在開放架上的食物沒人敢買！因空氣汙染出門的人變少了、生意大受影響！

學校老師在忙什麼：光是清掃環境都來不及了，還要確認學生都有戴上口罩、門窗都有緊閉，但是門窗緊閉的結果，是否會造成感冒傳染？

您可能太忙沒想到這些問題，讓我來告訴您，許多能請假的家長都讓小孩待在家裡不出門，但是誰來照顧小孩？公司老闆與學校老師忙著準備口罩給同仁、學生，但是許多地方口罩賣到缺貨，而且基本上一般口罩似乎也只是安慰作用而已；在政府單位沒有什麼宣布的情況下，上班族也只能吸著空汙、懷著擔心去上班；景氣不好還雪上加霜，但是業主們也只能悶在心裡…。

請問泰豐有人出來面對數十萬生活受影響的居民嗎？有人出面對此環境汙染與社會問題做說明與道歉嗎？ 事後第二天不見任何人出來善後與負責，若貴公司的危機處理不過如此，社會大眾還會相信貴公司的產品嗎？如此大企業的社會責任是什麼？企業道德在哪兒？在您考慮公司未來的同時，也請想想您的社會責任。

（作者從事服務業）