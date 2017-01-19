自由廣場》改成及格制就能產出好律師？

◎ 陳頂新

考選部近期以律師素質低落為由，高舉改革的大刀，狠狠砍向律師考試制度。而考選部研擬的改革方法之一，竟是將律師考試改成六十分及格制。惟此種改革方法是否有助於其改革目的之達成，著實令人質疑。

律師考試近期雖有放寬錄取門檻，然而有鑑於其考科繁雜且競爭者眾多，故考取難度仍位居所有國家考試之前端。此外，律師考試錄取分數之數字偏低，亦係多年以來之常態（司法官考試亦同），在二○一一年律師考試改制前，若平均分數達六十分，即具問鼎榜首之資格，先前法界即流傳一則一位考生金榜題名且為榜首，卻因平均分數未達六十分，而被家人誤解考試不及格並痛罵之軼聞。據此，錄取分數之數字偏低，究竟是考生的問題，抑或是命題者的問題，答案不言而喻。實則，命題者評分吝於給予較高之數字，在國考界乃屬常態，若連榜首都無法滿足命題者「及格」之標準，那恐怕命題者本身才是需要被檢討改革的對象，蔡宗珍在擔任考選部長前，亦屬法界知名學者，對於這種扭曲的評分陋習，絕對知之甚詳，恐怕亦曾參與其中，現在竟高喊改革，豈不可笑？

事實上，此次律師考試制度之修正，知情者均明瞭，係因既得利益的律師界大老們力倡，目的就是不希望利益被瓜分。「及格制」只有一個目的，就是減少執業競爭人數，否則，律師素質之良莠究竟與考試幾分有何關聯？難不成考榜首者就一定是大律師，考最後一名者就一定是爛律師嗎？倡議「及格制」的大律師們，當初考取時，每科都「及格」嗎？若改成「及格制」，大律師前來應考，果真有信心自己可以「及格」嗎？

若考選部那麼想要改革律師考試制度，那麼建議先從公布實例題的參考答案開始，如此方能減少命題者的擅斷與恣意，確保考試公平，至於律師的好與壞，原則上還是交由市場來篩選與淘汰吧！

（作者律師高考及格、司法特考及格，博士生）