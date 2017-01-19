在外界不斷敲打之下，擾攘超過半年之久的政府年金改革列車，終於在最後階段決定縮短時間、加速期程，在週日舉行一天的國是會議之後，三月即可將年改草案版本送進立法院討論。

這件重大的改革工程，至少從二○一三年起即已排上議題，是馬蔡兩任政府都知道勢在必行之事，然而延宕至今，國家所付出的重大代價，無端又添加了無數成本。不過，一旦年金改革順利三讀的那天，就是民進黨二度執政得到歷史定位的一刻。

這個時刻，預計將在今年五月前後到來。我們相對有信心的理由是，只要政府版本到了國會，掌握絕對多數席次的民進黨團必然能夠充分體察基層民意，同時善於運用對議事規則與技巧的熟稔，去兌現改革的承諾，可以一掃過去的陰霾。

過去，可以分為兩個階段。前者是馬英九時代，就如蔡總統最近公開批評的：「上任總統也是有國會多數席次，但卻還是不敢做」，講得一點也沒錯；後者則是現在的蔡英文時代，儘管外界一再勸誡施政要化繁為簡、減少撕裂，勿延長戰線，提供少數趁隙添亂、誤導多數的破口，但是幾無社會歷練的清一色學者與官僚型從政團隊，仍然執意程序不可少，非要把全體推向了他們所想像的理想型實驗室中再走一次流程，而受到了萬般的折騰。

有經驗的改革者，針對社會高度共識的議題，必知來龍去脈，從而直搗核心。以十八％的起源為例，最早的「公務人員退休法」第三十一條（現為三十二條），僅規範「公務人員得由臺灣銀行辦理優惠存款」，起初利率也不是十八％，是以兩年期銀行定存利率的一．五倍做為浮動標準，到民國七十二年十二月才開始固定化，但當時的定存約十二％。

更扯的是，在適用對象上，早就脫離了母法。民國四十九年，當時的考試院制定「退休人員退休金優惠存款辦法」，擴大把軍人與教育人員也一併納入；民國六十年，一紙「民眾服務總社專職暨公務人員服務年資互相採計要點」，從此黨職併公職，相關年資也可領取；到了民國六十一年，再以「退職政務人員一次退職酬勞金優惠存款辦法」，又把退休政務官也放進來。這一再放大的結果，退職政務官就有五百多人，黨職併公職有二百多人，光前者，國庫每年就要支付二億多元的優存利息，財政負擔可想而知。

很清楚的，民國八十四年七月一日之前年資才適用的前述舊制，整個過程都是黨國威權時期，靠著一張又一張的行政命令，甚至只是內部公文，從未經立法，更未與人民溝通，更不談大家是否同意，就在小圈圈裡自行生效。因此，在國家已經實施完全民主制二十年後的今天，要重新檢討這些人治的遺緒，居然不能立即在去年二月一日開始的新國會、五月二十日上任的新政府，透過民意與法治來陸續解決，還要東拉西扯，訴諸民粹，在道理上，在效率上，怎麼說得通呢？

不過，歷經政黨輪替、二任的討論，目前浮現的新政府版本，與馬政府二○一三年送到立法院卻不了了之的版本比較，確實改革幅度比較大。同樣以十八％為例，前朝主張第一年先降至十二％，之後逐年調降一％，並於第五年降至台銀一年期定存利率再加七％，但訂有九％的上限。昨天由副總統陳建仁公布的構想，則是分九％、六％、三％三階段，每兩年降一次，換言之，第六年歸零，但「地板」以下的基層則另作考慮。這是值得正面看待的部分。但即使如此，立法院才是真正的立法與民意機關，農曆年後開展的國會新會期，如果多數委員決定做更超越性的變革，多數國人必當更為期待。

二○一七年，是個變動的大時代，不論是大環境、小環境皆然。這個時代的特性，就是依據國家的最大利益，重新建構新的秩序，使多數人得到多元發展與公平正義，有為者，不會瞻前顧後，而是有能力說服，號召大家前進。