自由談》蔣經國恨死「一中政策」

「面對滅亡」或「鬥爭求生」，這是前總統蔣經國先生在美國對台灣提出斷交並形成「一個中國」政策後，對美國政府所表達的最強烈抗議！

蔣經國說：「美國處理此一重大決策的方式及決策的本身，均失信於中華民國政府及世界人民，其嚴重後果將由美國負責。」

確實如此，時間經過了近四十年，「一中政策」養虎遺患，壯大了鬥爭性強、侵略野心高漲的中國共產黨政權。美國政府對此政策的修正勢在必行。

美國即將上任的川普總統因國內經濟問題和南海爭端，重新調整「一中政策」是否強力施為？對台灣未來的安全和國際空間會有多大助益？順著此一方向謹慎周延地布局，建構新的台灣戰略，小英政府和台灣人民應有一體的共識。

在「一中政策」重新討論的時候，國民黨是否也應重拾蔣經國當時帶領台灣的中心思想：堅決反共，堅決反對美國的「一中政策」！如果不這樣做，那些最近狂打「經國牌」的國民黨大老又在騙人民、騙選票了！真正地守住蔣經國的反共精神，是國民黨唯一再起的救贖之道！否則就是死路一條！

小英政府要做很多很多的準備。我們看看公投「脫歐」的英國，經過起初的強大衝擊、恐慌和半年多的沉澱，英國政府正穩穩地執行人民交付的任務。英國首相梅伊已很有信心地表示，與歐盟展開的談判將採取強硬立場的決心，英國已經備妥「一切該做的」，紐約時報對此稱之為「硬脫歐」。

台灣「脫中」的歷史機遇已在眼前，小英總統要有備妥「一切該做的」準備和決心！（鄧蔚偉）