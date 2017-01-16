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自由共和國》2016年回顧編按
2017-01-16 06:00
編按：2016年，是自由共和國知識宴饗非常豐盛的一年。
這一年，我們得到跨領域意見菁英不吝來稿，提供見解，與廣大的閱讀者進行深度對話。從自由文本讀者與網路點閱的熱情回饋中，我們選出最受歡迎的篇章，重新咀嚼回味，也為迎接更思想壯闊的2017年，暖身啟動，蓄勢待發。
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