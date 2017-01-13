自由廣場》觀光業不是求人來觀光

◎ 洪賑樫

新南向提到要去發展投資、貿易、文化、人才、教育、觀光這幾項，但一直沒能說明白要如何進行？那個項目適合到那一國去發展？如此一來會讓所有政府機構或私人企業各行其是，到最後如何整合？如何發揮互助互補的功能性？所有單位都會走很多冤枉路，浪費很多錢和時間（如果上台一年後還沒能看到成績會被全民唾棄的），這絕不是一個有實務經驗的領導者會做出的政策。

就因為沒經過詳實的討論和思考，才沒能了解那一項目需不需要到南向？現就單項目來簡單思考一下。觀光：世界上目前觀光做得最成功的國家應是阿拉伯聯合大公國的杜拜，一個觀光客到杜拜五天四夜以平均值大約需花上一萬五千美元，但到台灣夜市人生之行卻是一萬新台幣不到，若是中國團可能三分之一還不到。以去杜拜和來台的普通觀光客在收入的價值差是五十倍，如跟中國客是差一百五十倍。是否差那麼多就會很少觀光客嗎？相反的，有很多杜拜高級飯店是要等上好幾個月才排得到。請問有沒有聽說，杜拜政府鼓勵國人去國外推廣觀光？在杜拜的商店飯店大都是菲勞、少數泰勞在服務客戶，粗工是很多鄰近國家的外勞，薪水每月三百至五百美元而已，這麼低廉的人力成本，卻能收取極高代價，這是我們在位的大官該借鏡反思的。

杜拜在一九六五年前還是大沙漠海邊的一個小漁村，之後發現了油和氣才開發建造港口，一九八○年開始有機場，一九九○年開始建造海灣中棕櫚形狀的海上組合屋，很多材料都從台灣進口去的。一九九○年代後期建了一間世界上唯一的七星級飯店，再加上其他許多最高級的建築，短時間內吸引了世界的大量資金進入投資，二○○四年又開始建造世界最高的杜拜塔。一直在創新，不停地吸引大量觀光和投資。但從沒有看到杜拜的人民到各國去推廣觀光，甚至你到杜拜想看到杜拜人民也不容易。這證明觀光事業不是到處去求人來觀光，今天如果台灣像馬尼拉的垃圾山，免費請中國觀光客都不會有人來，中國政府再怎麼鼓勵都不會有用。

要吸引觀光最主要的是，在台灣有多少讓人不到此一遊、枉此一生，來了以後還想再來，來到台灣賓至如歸，想多留幾天，很不想離開的感覺。這就是為什麼，川普全用些有實務經驗的領導者，才能創造有價值的政策。

（作者為菲律賓台商）