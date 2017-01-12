社論》神聖事業的「退場」機制

教育部最近公告修正專科以上學校變更停辦辦法，針對原本是由專科改制的技術學院、由技術學院改名科技大學，或是由高職改制為專科的學校，提出了政府得令其恢復（改制）為專科、高職的若干規定。這項變革的立意甚佳，無庸置疑；但是相關條文以「負面表列」呈現，容易引起懲罰導向以及菁英偏見的誤解，是美中不足的極大遺憾。

這些要件，例如在科大與技術學院部分，包括：一、全校學生數未達三○○○人，且最近二年新生註冊率均未達五十％；二、連續二次技專校院校務評鑑三等以下（有條件通過或未通過），或最近一次系所評鑑三等以下（四分之三以上系所未通過）；三、連續二學年度經教育部列有重大行政疏失，或同一學年度經教育部列有二次以上重大行政疏失；四、依財務預測一年內將入不敷出或財務調度困難等四項，只要符合一項，即可令其改制。至於專科部分亦同，若全校學生數未達一八○○人，且最近二年新生註冊率均未達五十％；或有前述各項之一者，便能要求退回其原來的高職學制。很顯然，這些標準全都指向同一個意義，就是辦學績效不佳。

我們曾經一再呼籲社會與政府必須正視技職教育的振興與分流問題，其中很重要的一個價值觀是：現代化國家人才的培育必然要多元、適性與均衡，才能盡可能讓每個獨特的個體，尋找到他的發展方向，以展現生命的活力，豐富社會的構成，進而成就一個幸福而文明的國家。

我們比較先進各國的腳程，凡是強調工藝、技術教育者，如德國、日本、瑞士、美國等等，不論其幅員大小、人口多寡，他們皆可以在國際激烈的競爭中擁有一片天地，找到令其國民驕傲的座標。從而檢視台灣的過往，在經濟起飛創造奇蹟的年代，正是台灣職業教育最蓬勃的階段，然當「萬般皆下品、唯有讀書高」的觀念壓倒一切，同時所謂的「讀書」被窄化為大學文憑之際，剛好也是國人所得停滯、經濟指標緩速的開始，這中間的關聯性如何，值得深思與探討。

經過幾乎是一代人的親身實驗，今天重新看待專科與職校教育，最忌就是把「學科」（理論）當作劃分職別與優劣的界線，輕視「術科」（實務）福國利民的功能，這是延續二十年教改一貫的家長與學校路線，沒能真正反省與啟蒙。政治已經政黨輪替，教育也到了該徹底翻轉的時刻。

因此，使科大、技術學院回復為專科，應該從辦學強項與特色為依歸，去區分出不同教育目標的適當學制，絕對不是把專科與職校標籤化，直指它們就是招生不足、評鑑太差、行政疏失、財務困難的「魯蛇」一族。這種謬誤，只要看看台灣企業界第一代創業者普遍為非大學學歷者，就可顯現其偏見。未受學院框制者，不妨礙、甚至更有助於一個人拓展其勇於嘗試的開創性，例證實在不少。

近年來，不斷有基礎產業呼籲要學用合一、積極解決人才不足的產業發展困境，教育部本身與接受諮詢學者先要從知識菁英的窠臼中走出來，改以正面表列，鼓勵技術教育優質的學校調整資源，擴大名額招考專科學生就讀，相關的配套例如媒合產業界與學校進行更穩定、具吸引力的建教合作、調整學校評鑑項目與給分方式、提供學校與學生更多的經費獎勵或補助管道等等，真正打心底，把技職教育當作一項神聖事業來辦，才有可能感動人心，引領多元價值的建立。

儒家所謂「做大事」的觀念，不知貽誤了多少台灣人自我發掘的機會與能力。其實，做好事，把事情做好的態度；做對事，做自己最會的事，才是人人都可以成功的要件。教育豈可背道而馳！