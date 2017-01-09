自由廣場》水果貴參參不查？ 查鬍鬚張？

◎ 路懷宣

由於一例一休導致企業成本增加，鬍鬚張因此漲價，沒想到新政府居然跑去查價，令人懷疑由林全領軍的新政府到底怎麼了？鬍鬚張賣的並非民生必需獨門商品，有完全的可替代性，愛怎麼漲政府也要管？另一方面，放著民生必需的水果，全台灣都貴了這麼久，新政府卻當沒看見？難道是以為圍了鬍鬚張，就可以救水果蟲？

有人說水果貴是去年颱風的損害，因為水果一年只長一次，量少價漲是市場機制，鬍鬚張卻是人為漲價！但前朝執政時，水果好像也沒貴這麼久吧？難道前朝都沒颱風？還是那時颱風比較溫柔，都沒傷到果農？

但真是這樣嗎？如果大家還有些許記憶，應該記得前朝時仍然年年有颱風，而且颱風還專打南部農業縣市，只是許多時候台北沒事，但南部卻是災情慘重！當時很多媒體都發表文章罵水果貴，民進黨不是也拿柿子價格出來罵過？結果還發生水柿甜柿之爭，間接導致蔡英文落選！

何況台灣不是只有八年，這麼多年來，何時見過水果一貴貴這麼久這種事？拿這來護短也太離譜了吧？

鬍鬚張不是民生必需品，不吃不會死，但水果是民生必需品，不吃就會生病，結果這個政府放著貴參參的水果不查，反而去查鬍鬚張？不就是作秀而已？嫌鬍鬚張貴不吃就好，但不吃水果行嗎？新政府再這樣不知輕重地亂搞下去，民調只會更低，人民也會棄之而去！

（作者業商，新北市民）