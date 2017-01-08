自由廣場》國共黑勢力

◎ 林南興

大批黑衣人在機場圍堵並企圖攻擊香港民運人士黃之鋒等一行人，其中統派激進團體黑影幢幢。

其實這不過是共產黨及其外圍組織的一貫黑道做法，當年澳門回歸前，許多黑道份子在當地鬧事犯案，讓葡萄牙不得不儘速找中國協商，將澳門主權儘早交給中共政權便是一例。更不用提一九六七年香港左派暴動中，也有許多黑道份子參與。近幾年香港許多異議人士或遭不明人士攻擊，或是被「消失」到中國去認罪，這其中黑道的手無所不在。鄧小平與中共前公安部長陶駟駒曾說：「黑道也有好人，黑社會也有愛國的」；而這也說明了一切。

國民黨也不遑多讓，除了當年蔣介石與上海黑幫杜月笙的關係良好之外，一直到了台灣，外省黑道還是為其所用，遠征美國獵殺江南；而在透過二二八與三七五減租消滅了台灣的精英、地主勢力後，國民黨也結合不少地方黑道，成為其地方勢力。當年國民黨之中非主流派出走，另成立新黨，指責李登輝是黑金政權，還有金主找了香港片商，拍了電影諷刺台灣政治是黑道參政，一方面令人佩服其對歷史的扭曲與無知，另一方面看看這群人現在與港台黑道的關係，真不知誰才是真黑金。

國共原本就與黑幫脫不了關係。隨著國民黨為台灣民眾唾棄，共產黨又因內外因素，希望讓台灣陷於混亂，因此勢必會與這些激進份子結合，擾亂台灣治安，破壞台灣國際形象，甚至將暴力行動升級激化。問題在於，政府到底還要放任這些人在機場、在西門町、在一○一大樓這些台灣門面肆虐多久？ （作者為譯者）