自由廣場》《灣生回家》的虛構與真實

◎ 陳君愷

據報載：《灣生回家》作者陳宣儒承認捏造「田中實加」之名及「灣生」後代的身分，導致輿論譁然，撻伐聲不斷。

毫無疑問的，不論任何人，如果以捏造或虛構、來試圖博取聲名與金錢，都應該受到極為嚴厲的譴責。因此，陳宣儒應該為她造假的行為，付出應有的代價。

只不過，面對此一事件，長年研究日治時期台日人關係的筆者，卻不禁想：《灣生回家》所反映的「灣生」生命史與台日人關係的真實面，倘若因為陳宣儒的造假，而受到全盤的否定；那麼，此一事件對重建日治時期台灣史所產生的不利影響，才是真正讓人憂心之處。

從《灣生回家》書籍出版與影片放映以來，其所表達的內容，原本就得到正反兩極意見的不同評價。這些評價各有立場，也應予以尊重。只不過，在日本統治台灣的五十年當中，台日人之間的關係，乃呈現出極為複雜的樣貌；在在受到時序、世代、階級、族群、場域、地區……等因素的影響，難以一概而論。但不論如何，《灣生回家》中所反映之台日人關係的部分事實，雖然幽微，卻仍然真實。倘若將這些真實誇大為全面、普遍的事實，或是將這些事實全然抹殺、視而不見，都不啻背離歷史學的基本原則，不足為取。適切的做法，應該是儘量讓這些事實呈現出來，並與其他的事實，相參併觀；然後進行歸納、比較、綜合、分析，從而釐清細節並得出整體的輪廓，如此一來，或許我們才有可能給予那個時代的台日人關係，一個真正公允的評價。

因此，歷史的轉型正義，絕非僅止於二二八事件與白色恐怖的平反；日治時期的台日人關係，在戰後國民黨政權為了「去日本化」以及「中國化」的政治目的、所進行的虛構與捏造之下，充斥了各種謊言與神話，甚至成為許多台灣人的「常識」。如何克服這些虛構與捏造所創造的謊言與神話，進而重建真相，既是歷史轉型正義極為重要的一環；更是為了避免「皇民說」之類的奇談怪論，在下一次選舉時漫天飛舞，成為台灣追求成為正常化國家的負面因素！

（作者為私立天主教輔仁大學歷史學系教授）