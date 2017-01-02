自由廣場》「冉冉」無誤三證據

◎ 林政華

今年總統副總統賀年春聯首句，是引用台灣文學之父賴和醫師，廿二歲在日據時代的一九一五年寫的漢詩：「乙卯元旦抒懷」：「自自冉冉。」從手稿書法、整首詩意和客語音、義等三方面，都可證明原本的引用並無錯謬。網路上各方討論的很多，但大半都不得要領。

賴和文教基金會出版，成大歷史系教授賴學研究專家林瑞明，整理編輯的「賴和全集」四漢詩卷二的原句是：「自自冉冉幸福身，歡歡喜喜過新春，平生得意知何事；一世無憂能幾人？閒陋幸無名士氣，癡愷（當作『騃』；音嵦，遂誤作愷）還有少兒真；近來一事堪倚說，曾許無邪一女親。」它的原手稿，元旦自由時報二版有轉刊。

一、由賴和手稿書法觀點來看，「自自冉冉」，「冉」字無誤；因為賴和學醫不是文史科班出身，當時才廿二歲，寫字可能比較求快（由原稿第五句「士氣」寫成「土氣」也可證）。「冉」字最下一橫，省略了左出，而用前一筆由上拐向右邊橫出，很合筆順的省略寫法。如果說是「由」字，第二筆垂得太長，而最後一橫應把田字填滿才對，不應不寫最後一橫而在中間一筆垂下右轉彎；這並不合筆順。

二、賴和原是所謂「河洛客」的彰化客家人，客語「自自冉冉」在音和意思上都是「自自然然」。近日網路上也有客家人士提出；靜宜大學台灣文學系網站也主張 「自自然然」。

三、詩意應由第三句看起，說：「你知道我們台灣人最感得意的事是甚麼？是能夠有自自然然幸福的身心，歡歡喜喜的過個好年（日本過新曆年）；可是能一輩子無憂無慮的台人有幾個？我自己呢，手頭上雖然閒陋的沒幾個錢兒，但好在沒有公子哥兒的臭酸氣；頭腦雖然傻傻的，但還留有少年的純真。最近倒有一件喜事值得提說，那就是已交往了個天真無邪的女朋友。」賴和前一年四月大學畢業於台灣醫學校，十二月就職嘉義醫院。他在元旦寫此詩抒懷，十一月和王草小姐結婚。此詩在兒女情長中，是以身在日本殖民下的台灣人不自在、不自由的苦痛為背景的。其實兒女情長只是陪襯推託，主旨還是在感嘆被殖民下台人的無奈。

（作者為國家文學博士，退休教授）