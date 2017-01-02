自由廣場》歐鴻鍊對謝志偉 叉叉比雞腿

◎ 邱延譽

駐德代表謝志偉對變裝事件的感言—「納粹陰魂還在台灣」、「把黨旗當國旗、毆打恐嚇別人，是典型納粹的特徵」等語，引起網民喝采，也捅了藍營蜂窩。前朝的外交部長歐鴻鍊召開記者會攻擊謝志偉，說他是中華民國的代表、不是民進黨的代表，說話「有失分寸」、「不適任」外交官。熟悉謝志偉性格的人，一定知道謝的此言不代表某黨，只代表良知，為台灣的史實與災難發聲，如此而已！

日前旅德僑團與德國台灣協會及各地分會，聯合聲明挺謝。他們認為謝志偉是否適任駐德代表，應回歸駐德期間的績效事實來檢視。他們列舉多項重要成果，見證謝志偉上任短短四個月以來「總能站在理性論述的基礎上、積極而務實地向德國爭取到與台灣最好的合作」。

且回頭看歐鴻鍊擔任外交部長時的「分寸」。他在馬英九的怯共心態下推動外交休兵，從此讓台灣被國際認為是中共的附屬地區、走不出去，國人譏之「外交休克」。再來愛國比一比。謝志偉是外省第二代，心繫台灣、國籍「乾淨」。歐鴻鍊是土產的台灣囝仔，但熱愛美國，二○○八年為了擔任外長，暫時放棄綠卡，由太座持卡等待；二○○九年他隨即赴美，用依親身分恢復綠卡。如今他還有臉開記者會，批謝志偉不代表中華民國？

小英的外交部長李大維，同樣是一根風前草。由於謝的「惹禍」引來藍委問罪，李大維竟「面有愧色」地允諾，會叫謝志偉注意「分寸」。天哪！六八九萬票的民意當家，竟然還用老藍男「總理外國事務衙門」？

（作者曾任國家電台記者，高雄市民）