自由廣場》夾擊台灣？ 請別坐井觀天！

談遼寧號的無本生意

◎ 雲程

近日，遼寧號等解放軍海軍一干船艦，從東海經宮古水道南下，繞行台灣東部海域、巴士海峽到達南海。多數台灣媒體大做文章，臆測解放軍在演練如何從東部海域夾擊台灣。但，遼寧號高調繞行旨在對內宣傳強國軍威；順便透過媒體幫忙，對台進行無本買賣。

台灣事務，無論政治或軍事，從來不是國共雙方的閉門勾當。自限國共視野，無異坐井觀天。

遼寧號的路徑，正好是東北亞民間運輸，尤其是第七艦隊與日本海上自衛隊的軍事聯絡線。從常識判斷，解放軍想對台灣東部有所動作以夾擊取台，必然產生連鎖反應：

首先，它要事先調度大量糧草輜重。在台美日韓各國監視中，絕對不可能秘密達成。

其次，在台灣東部集結重兵，必然妨礙到東北亞國家的軍民運輸，必須事先通告「利益相關方」。通告後，更會遭到包括俄羅斯在內的外交干預，困難重重。封鎖公海更要有正當理由與實效，甚至要依法宣戰。愛玩「革命外交」的北京政權，對宣戰的戰爭法後果知之甚詳，就不多說。

第三，戰術上，解放軍想從東部對台用兵，特別是要東西夾擊台灣，必然要考慮到美日反制的情境：想夾擊別人，要小心自己陷入被夾擊的窘境。為此，解放軍必須偷襲沖繩，甚至日本本土的美軍基地；甚至，也要偷襲駐韓美軍，以免被釜底抽薪。這將是全面戰爭。

第四，北京還要同時封鎖南海並壓制關島，以防止第五艦隊與第三艦隊增援。解放軍海軍顯然能力有限！

第五，解放軍將官在媒體吹噓：三天拿下台灣。為此，必須先有大量運輸艦與登陸艦，否則只能靠海上民兵。等運輸艦隊數量與訓練充分了，近年如下水餃般大量服役的艦隻，又快屆齡了。

更進一步說，解放軍必須調動幾百萬軍隊戍守四千多公里北疆，以防拿台灣時俄羅斯「南下牧馬」。為避免多線作戰，就要先與俄羅斯密談，要求其維持戰役中立。無論何者，北京要付出的代價將如天文數字。以上粗淺想定還沒提到澳洲與北約的反應。

因此，只要堅守美日安保與民主自由價值，並如實負擔區域安全義務，台灣，就無所畏懼；若反其道而行，無異自取滅亡。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）