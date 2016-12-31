自由廣場》中華民國 謊言治國

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田年豐

蔡英文政府一方面向舉世致歉，另一方面卻毫無自覺這個中華民國政府，是一個建立在謊話之上的政府，而且至今仍繼續對台灣人民犯下反人類的罪行！這個政府的官員、教育體系與大眾傳媒，仍繼續使用他們已確知的謊言來當教材、來施政，這不是蓄意洗腦洗種，什麼才是！

蔡總統說，「威權時期，大家不是都選擇服從嗎？」那麼，民主自由的時代，大家不是都要打破謊言的枷鎖嗎？一個堅持台灣是個主權獨立國家的人，豈會無法明瞭中華民國就是害死台灣的致命武器？

中華民國對每位台灣人民的傷害，罄竹難書的統治罪惡，威嚇利誘的施加在大家的頭上、身上，甚至靈魂的深處。多少人民懦弱地為虎作倀，認賊作父下的靈魂哀號，蔡英文總統有沒有想過，選擇服從的背後，不就是因為大家完全沒有選擇的自由，明明是被迫服從，何來選擇？

更何況台灣是被中華民國毫無根據的非法占領，所謂根據開羅宣言，已經證明百分百是謊言，但經過全民選出的蔡英文政府，今天還用謊言來施教施政，蔡總統知不知道，自己也已經犯下反人類罪行！

如果希特勒對猶太人實施種族滅絕的屠殺計畫，是人神共憤的反人類罪，那麼，用謊言加上制式暴力統治台灣，對台灣人民進行長達幾近八十年之久或更久的洗腦洗種工程，意圖讓台灣人民搞不清自己是誰的中華民國政府，不是已經犯下人類史上最嚴重的反人類罪？

（作者為嘉義之音廣播電台前台長）