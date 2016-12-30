自由廣場》重刑 重罰 輕判 緩刑

◎ 吳景欽

胖達人內線交易案，日前第二審宣判，除小Ｓ老公維持一審無罪外，所有被告刑期全數減輕，亦皆以緩刑對待。凡此結果，再次暴露出現行內線交易罪於適用上的大問題。

依證券交易法第一七一條第一項第一款的內線交易罪，其法定刑為三到十年，並得併科一千萬至二億元罰金，甚至根據同條第二項，若不法獲利超過一億元，還可處以七到十五年徒刑，及得併科二千五百萬至五億元罰金。故若能對內線交易採取重刑，必能產生一定的威嚇效果。

只是重刑、重罰的嚇阻效果，乃是以有效率的訴追與高定罪率為前提。惟依證券交易法第一五七條之一第一項，必須是企業經營者或與其關係密切者，實際知悉有重大影響股價的消息，更須在此消息已經明確後，於未公開前或公開後十八小時內，為相關股票的買入或賣出，才足以該當內線交易罪。由於法條所謂實際知悉、重大影響或消息明確等，皆屬極不確定的法律概念，就易成為涉案者得以爭執與狡辯的空間。如被告動輒可以消息已經媒體披露或來自市場傳聞，甚或對於股價無重大傷害等，來為免除罪責之理由。

此外，由於此等內線情事，大多涉及企業內部的營業機密，實難為外人所知，再加上現行法條又有訊息公開前或公開後十八小時的沉澱期間限制，若檢察官未能迅速為證據搜索，相關人等就可輕易為串供或滅證，甚至為脫產或洗錢等行為，致使證據的找尋陷入困境，即便起訴，恐也難於定罪。

更糟的是，就算犯罪行為已經證實，但依證券交易法第一七一條第四項，只要認罪並繳回不法所得，就算非屬真心誠意，被告亦可獲得輕判或緩刑，則欲利用重刑來防制內線交易的刑事政策，必將因此落空。

也因此，胖達人案的判決不過是反映出，現行內線交易難以定罪、難以重判的冰山一角，立法者如何讓犯罪要件明確化，勢必為當務之急。又檢察官面對此等案件，不僅得迅速為證據保全的動作，更得利用證人保護法第十四條的規定，來與涉案不屬重大的內部從業者進行認罪協商，以使其吐露真實，才能有效訴追坑殺眾多小股東且獲取暴利的不法者。

（作者為真理大學法律系副教授兼系所主任）