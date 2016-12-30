自由廣場》反核？ 反食？ 反日？

◎ 莊克士

台灣只要跟著歐美國家的標準，就不會出事；只要核食的檢查遵循所制定的ＳＯＰ，就不必害怕輻射下肚。但是目前大家關心的，不是日本的進口食品中是否有檢出輻射污染，反而只看到食材是否為福島附近的產品，便一味反對。

中國污染嚴重，無論是水、土地或空氣，每一種污染都嚴重超標，由於中國的菜農、果農均過量使用劇毒農藥，所以連其友邦俄羅斯也一直嚴厲監管中國進口的農作物，不斷出現中國進口的蔬菜、水果被俄羅斯退回和銷毀的情況。台灣發起拒絕核食公投的政治人物，有沒有考慮過加強對中國農作物的檢查呢？有心人士以似是而非的理論來誤導大眾，如放射線為長期半衰期，一旦攝食將終生受到暴露。雖然銫137的物理半衰期高達三十年，但是進入人體後，由於新陳代謝的關係，它在人體的生物半衰期只有七十天左右，而小孩的代謝率更高，半衰期更短只有一半。如果半衰期長就危險，那體內原本就存在的鉀40，半衰期為十三億年，不是危害更大？

有人提出核食零容忍的口號，這根本是做不到的事。地球上的輻射，一直持續存在於環境之中，天然輻射主要來源包括：（一）地球的食物和水、建築材料中的磁磚；（二）太空的宇宙射線；（三）來自地殼或溫泉的氡，或核爆後散逸至大氣層內的輻射物質。不只如此，民眾出國搭乘飛機，也會受到天然輻射影響，舉例來說，台北往返紐約就要受到約一六○毫西弗的輻射照射。在天然輻射環繞的世界上，如何做到零輻射？有人提到輻射再小終究存在風險，因此提倡反核食零容忍，但這是相當違反理性的論調。

全球平均的天然背景輻射劑量為每年二．四毫西弗，台灣年平均天然輻射約為一至二毫西弗，而世界各地的背景值差異很大，有些地區（如印度的克拉拉為五至十五毫西弗，或中國陽江約六至六．五毫西弗）的年峰值劑量，均遠高於全球平均值，伊朗藍薩最高測量值甚至可達二六○毫西弗，但文獻顯示，即使在如此高劑量的慢性暴露環境下，也未發現致癌風險提高的現象。其實，低劑量輻射對於人體到底有害或者有益，一直都是輻射科學上頗具爭議的議題。

實際上輻射線的量測是最簡單的，也是最靈敏的。只要有個蓋格計數器，不需任何前置作業就可立即測量，不論大人小孩，都可進行操作，而且蓋格計數器價錢便宜，少於一萬元。建議超市購置一台，放於核災地區食品旁，讓民眾自行檢驗。（作者為國立清華大學教授）