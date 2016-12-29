自由談》國民黨的蜘蛛巢城

「君不見，迷惘之城今仍在，魂魄不散如往昔，執迷不悟修羅道，古往今來無不同。」日本電影大師黑澤明的經典之作《蜘蛛巢城》用這首詩開場，歷史上並無蜘蛛巢城，但它無所不在，一旦進入政治叢林，欲望如蜘蛛黏纏，人陷迷巢，再難脫身。

政治的淵藪主要來自權與錢。國民黨從馬英九以降，歷代黨主席都不願讓黨產話題成為敵對政黨的選舉提款機，不惜喊出「黨產歸零」的口號，最終還是無法抗拒肥滋滋的黨產誘惑。如非顧立雄領軍的不當黨產委員會步步進逼，兵臨城下，要直取咽喉了，國民黨不會急著召開國際記者會，大打悲情牌，卻渾然忘卻了黨產問題是台灣家務事，鬧到國際上，不但於事無補，反而讓人看破國民黨手腳：世界上有哪個政黨可以有上千億的黨產，任意揮霍？

最重要的是，民氣支持清算「不當」黨產，國民黨若非心知「不義」，當初也就不會承諾歸零。結果卻一再跳票，如今換民進黨來幫國人結算國民黨的歷史債務，誰曰不宜？國民黨就是背離民心，才會失去執政江山，如今病急亂投醫，豈不徒增民眾不齒？

黨產問題多數有歷史清冊，白紙黑字逐一攤算，不難解決；火拚鬩牆、爭權卡位，才是國民黨停損無期的關鍵。

洪秀柱的崛起，主要來自前朝強人怯戰，一再曖昧、一再猶疑，才能趁虛而入，如今群雄逼宮，她也不顧吃相，滴水不讓，每天上演黨內有黨、內鬥內行的權鬥鬧劇，只有春秋夢，沒有鴻鵠志，還真是拖棚歹戲。

民主時代，一黨獨大並非好事，但是讓不爭氣的反對黨從舞台上消失，亦非壞事，《蜘蛛巢城》最後只剩一根柱子，此柱非彼柱，國民黨最後會剩下什麼呢？（藍祖蔚）