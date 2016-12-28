社論》嚴肅面對「遼寧號」侵門踏戶

中國唯一航空母艦「遼寧號」率領的戰鬥群，近日經日本宮古島海域進入西太平洋，並航近台灣周邊，由巴士海峽及東沙島附近進入南海。這是「遼寧號」首次穿越太平洋第一島鏈，引起各國廣泛關注，蔡英文總統為此取消本週一上午原定行程，召集國安團隊會商。

排水量六萬七千五百噸的「遼寧號」，由中國向烏克蘭購入續造完成，四年前服役，以青島為母港。繼本月中旬渤海實彈演習之後，這次行動屬遠海訓練，但因進入太平洋，較三年前經由台灣海峽下南海的第一次，更受矚目。中國擁有航母沒什麼了不起，日本發動太平洋戰爭，七十五年前偷襲美國珍珠港時，就出動了六艘航母；如今主要大國之外，印度、巴西、義大利、西班牙、泰國等國也都擁有或正建造航母。

不過，「遼寧號」這次貼近台灣周邊海域航行，雖在防空識別區外，我國仍須嚴肅看待，積極因應。最基本的，中國是全球唯一公然宣稱要併吞台灣的國家。它併吞台灣的手段，金錢、籠絡、欺騙、統戰等軟功夫盡出，也積極準備使硬的，且軟硬兼施，兩者都來。「遼寧號」貼近台灣航行，與本月初其「轟6K」等軍機環繞台灣飛行，且公開飛行中所拍台灣島嶼照片，都屬形同侵門踏戶的公然挑釁行為。

誠然，「遼寧號」的武器整合、作戰技術、艦隊編組、聯合操演、水文調查等仍在演訓階段，尚無實戰經驗，要發展成美國航母戰鬥群龐大的威力，也需相當時日；然而，中國近年積極擴軍，耀武揚威，毫不掩飾以武力威嚇鄰邦的野心，航母只是其武力崛起之一環。美國五角大廈去年報告指出，今後十五年中國可能建造多艘航母；目前已知中國正在上海、大連建造兩艘航母，以事關「國家機密」，外界所知不多，但其擴增航母的戰略意圖，極為明顯。

這次「遼寧號」的行動，從而既在突破第一島鏈，威嚇台灣，也有把南海劃入其勢力範圍等多重居心。中國突破第一島鏈，顯係劍指美、日，尤其有針對即將就任美國總統川普的意圖。可以預見，質疑「一個中國」政策、主張對中國強硬的川普上任後，東海及南海都可能出現美中較勁的場面。事實上，中國近年在南海採「切香腸」策略，以漸進手法在南海造島擴軍，包括近日開闢海南島到西沙的每日航班，以建構既成事實，把南海變成它的內海，美國軍方已極為不滿。

相較於在南海「切香腸」，中國對付台灣以「溫水煮蛙」。國民黨執政全面傾中八年，「和平紅利」、「陸客旺台」、「外交休兵」云云，全係搭配「溫水煮蛙」的欺人之談；且主政者既壞又笨，終以失敗收場，完全在野。如今蔡英文政府不接受虛假的「九二共識」，中國改加溫水為潑冷水，官方交流降溫停擺、觀光客減少、外交挖牆腳…，動作頻頻。最可笑的，當前雙邊關係緊張，全因中國勒索不成、惱羞成怒而起，其國台辦主任張志軍日前竟告訴國民黨及「藍八團」成員，雙方關係不因「暫時的烏雲」放棄努力。所謂「烏雲」，全是「中國製造」，卻對台灣出言不遜，真奇怪耶！

「遼寧號」出航，我國政府處置大致得當。必須強調，今後類似軍事挑釁騷擾或將接踵而至，國防部除「全程掌控、籲請國人安心」之外，還須有實際作為。國家的生存，或有自助人助天助，但自助最根本，也最可靠。來自敵國的善意，過去八年的經驗顯示，只是糖衣毒藥。我國除了把握歐巴馬剛簽署生效的台美兩國高階軍事交流法案，並增強與日本軍事合作，也須適度增加國防經費。

「別人已在我們家門口示威了」，我們豈能坐視？要增加國防經費，端看決心︰我國一年國防預算三千二百億元，花在十八％優惠存款的支出八百二十億元，約四分之一國防經費。同時，增加國防經費要用在刀口上，未必陷入軍備競賽窠臼；強化類似「毒蠍戰略」，發展不對稱戰術，讓中國企圖「武統」須付出慘痛代價，都是可行之計。