自由談》「環球時報」是個「有趣」的角色

對台灣每天「武嚇」的中國「環球時報」，為什麼是個「有趣」的角色？因為它會洩漏中共的重大機密，而讓台灣有所警惕和準備。

二○一四年二月十九日，美國世界論壇網一篇文章，題為〈北京買下台灣的戰略：不發一槍裹挾統一〉。二月廿一日「環球時報」喜孜孜地對此議題發表一文，並透露中共和馬政府簽訂「服貿協議」的重大陰謀：「在經濟上，大陸試圖通過服貿協議，意在發揮一種至關重要的政治和統戰作用。從香港的經歷看，協議將為大陸情報人員在台灣生活和工作提供合法掩護，便利他們積聚資源，影響和左右台灣的政治進程和政策，朝不放一槍的和平統一前進。」

此文發表不到一個月，當年的三月十八日，台灣爆發學生佔領立法院，要求撤銷或重審「兩岸服貿協議」的太陽花學運，引發台灣社會的巨大響應，並因此破壞了國共兩黨簽訂的賣台協議。

在該文中也直截了當地說要利用馬英九把台灣鎖入「一個中國」籠子的不可逆框架，「這樣一來，即使二○一六民進黨重新上台也不能廢除。」

現在重新閱讀此文，還真的是有趣，因為已時過境遷，「環球時報」透露中共對台灣的種種陰謀，一項也未造成。包括北京「為了讓連勝文更容易勝選，還試圖影響民進黨及其他反對派陣營的候選人。」

不過，我們也要檢視它在前天（廿五日）的社評中是否又洩密了，它說：「中國的軍事牌還有很多，針對台灣靠近中國的離島採取行動尤其容易。」這是說，中共要向金門、馬祖動手？

不論中共對台灣有多少軍事牌，「武裝侵略」和「買下台灣」是完全不同的兩個層次，習近平應該心裡有數他是否玩得起，而小英政府至少也要準備多套因應劇本，答謝中國「環球時報」的辛苦吧！（鄧蔚偉）