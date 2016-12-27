自由廣場》世足才是台灣外交新藍海

◎ 許正旺

聖多美普林西比和我國斷交，總統蔡英文下月將出訪中美洲（台灣僅存廿一個邦交國的大本營），強調壓力越大、越需要走出去。逢台灣外交處境危難之秋，當可以企業識別系統（Corporate Identification System,ＣＩＳ）理念做轉型，強化建構新的國家型企業社會形象。

金錢外交中，多數騎牆派國家會從活動識別系統中端視誰是凱子王就投靠誰，是故聖多美總理陀沃達撂下「這些數字養不活我們國家」！然而真正養出騎牆派國家這般胃口的，卻是企業識別系統中心價值的理念識別系統走了偏鋒。

將台灣的ＣＩＳ理念識別系統轉型為民主、熱情、相互扶持與積極接觸，而非多金的凱子形象，當不致有所謂金錢外交的「零和遊戲」等著被判死刑。蔡總統下月要出訪的中美洲友邦，其足球實力世界排名幾乎都在前段班。而台灣自二○一一年起，卻連續獲國際足總每年卅萬美元發展推廣補助，因為我們足球實力世界排名遠拋在末段班。

日、韓經常打進世足卅二強會內賽之際，面對中美洲友邦，台灣應藉由官方「足球外交大平台」概念，引進所欠缺的高水平教練、球員、戰術及系統化的培訓組織建構。拋棄砸錢、市儈的凱子形象，轉型為熱情、相互扶持與積極接觸的世界地球村一員。台灣若進世足卅二強會內賽，最起碼有三場小組賽可以身歷其境地感動國人，而非僅是隔靴搔癢般地下注運動彩券！更何況每屆世足會內賽，都至少有廿億雙眼睛等著看你（台灣外交新藍海）。

二○一四世界盃足球賽奪冠的德國隊，全國每年投入八億預算培訓連續十年。以人口僅德國四分之一的台灣來推算，聖多美所求六十四億大可讓台灣穩紮建構足球王國整整卅二年！依日、韓經驗來看，不進會內賽比台灣外交處境還難！（作者為樹德科大建室所助理教授，巴黎國立高等建築學院博士）