自由廣場》勞基法修得像棉花糖

◎ 陳文卿

一例一休剛要上路，就已經被各行各業視為窒礙難行的惡法，就企業主來說，因應成本的增加，除非能轉嫁給下游的消費者（如客運業漲票價），否則就必須從調整待遇下手，勞工恐怕很難得到好處。資方若無計可施，撐不下去宣布關門倒楣的還是勞工，社會大眾也連帶的必須忍受物價上揚的苦果。吵吵鬧鬧大半年，搞了一個勞工、企業主都不滿意，全民皆輸的法案，這樣的政府也真是太天才了。

勞基法修正的初衷是在照顧勞工，而且為了避免無良雇主，千方百計壓榨勞工，因此做了很多強制性的要求，然而也因此讓勞資雙方失去協調的彈性，難以應付工作場合遇到的各種狀況及變化。

拿僅能適用於工廠生產線的辦法來要求各行各業一體通用，美其名說勞工與公務員一樣，舉國休假一致，卻是逼得各行各業都必須各顯神通想出一套應變的措施，越搞越亂。

最嚴重的衝擊是採責任制的企業。這些企業的勞工，與客戶商談，或做規劃設計、研究開發等需要思考的工作，其產出絕非僅靠固定時間內耗在辦公室裡的工作。現在要求例假日不能撰寫報告、蒐集資料，腦袋必須完全放空，連討論工作也不行，等於是扼殺創意的元凶。政府為因應高等教育人才比例增加，曾希望強化知識經濟來帶動產業轉型，不再過度仰賴製造業，但現在的做法卻完全背道而馳。

這樣的勞基法，乍看之下勞工可多休假及多領加班費，但好比手上捧了一大束棉花糖，吃下去僅有唇邊舔到甜味，肚裡卻什麼也無。

（作者為環保技術服務業者，新竹市民）