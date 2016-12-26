自由廣場》蔡英文的豬隊友？

◎ 許國偉

貴報昨天報導「挺同婚遭連署罷免 黃國昌：尊重選民」，這應是民進黨政府的一個重大警訊—再不對修民法挺同婚的爭議踩煞車，諸多民進黨籍立委恐怕也可能面臨黃國昌一樣的命運。

挺同婚或許是「時代力量」，尤其一些歐美開發國家相繼鬆綁的此刻的進步觀念。但是台灣極為明顯的視此為重大社會爭議，證據在上月廿八日，台灣民意基金會公布同志婚姻合法化民調結果，贊成者四十六．三％，不贊成者四十五．四％。基金會董事長游盈隆警告，正反雙方勢均力敵，共識是「零」！如果真的通過法案，對社會將有極大衝擊。

民意調查結果出來了，挺同陣營拿不出有力的數字反駁，民進黨也未積極踩煞車，十一月三十日，宗教團體罕見聯合表態，包括佛教、一貫道、道教、天主教、基督教、統一教、軒轅教、天地正教、理教、天德教、宮廟團體等聯合聲明，反對同性戀者納入民法規範中。如果報導無誤，請民進黨仔細想想，台灣少見、這麼大規模的宗教界聯合聲明，所衍生的選票效應，將會是多大的衝擊？

週前貴報有讀者投書「一個媽媽憋了很久的話」，提到「請總統去菜市場問問婆婆媽媽……有多少人贊成同婚？」所顯現的實為這個爭議的世代對立，以及不到百分之一的民調差距之由來。令人疑惑者，是蔡政府到底有沒有自行民調的結果，做為決策依據？還是繼續任令黨籍立委以「進步觀念」為壟斷民意的藉口？

挺同或反同是個人觀念問題，但若是要修民法，則是攸關全民的公共議題，必須謹守程序正義，謹守對話與共識的修法條件。執政黨立委固然有權反映民意，但無論如何不能以「進步觀念」而一步跳過民主程序，不能一當家就「只要我高興就可以」。否則，日後選舉，不管是婆婆媽媽、不管是宗教界，一旦冷漠以對，會不會導致政權重回國民黨手中，此中利害與價值計算，蔡主席不知如何拿捏？

（作者任職教育界，桃園市民）